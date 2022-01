Jawy Méndez, ¿enamorado de Kristal Silva? FOTO desata rumores

La conductora y ex reina de belleza Kristal Silva es considera entre las más hermosas de la televisión mexicana y parece haber ganado un nuevo fan, pues el cantante e influencer Jawy Méndez, ex novio de Manelyk González, reaccionó a una de sus fotos y desató rumores.

Kristal se dio a conocer por su participación en concursos de belleza y actualmente es una de las hermosas mujeres que conducen el matutino "Venga la Alegría", al lado de su compañera y amiga Cynthia Rodríguez. Silva está casada desde agosto del 2021 con el empresario Luis Ángel Garza.

Po ssu parte, Luis Alejandro Méndez González, nombre real del ex participante del reality "Acapulco Shore", es un actor e influencer mexicano de 33 años de edad que ganó fama por ser parte del elenco del programa de MTV, quien mantuvo una relación de varios años con la también cantante conocida como Mane.

Jawy Méndez reacciona a foto de Kristal Silva

Kristal Silva es una de las presentadoras más populares en redes sociales, razón por la que recientemente ganó un reconocimiento en los Awards Sociali Teen, como conductora del año, y también por la que cada día suma más seguidores en sus redes sociales.

Este jueves la guapa ex reina de belleza compartió con sus millones de fans una serie de fotografías en las que se deja ver con un coqueto look de vestido tejido, el cual destaca por su diseño ajustado que permite ver la curvilínea figura de la tamaulipeca de 30 años.

En Instagram, Kristal es seguida por 1.6 millones de fans, y no es raro que sus publicaciones sean comentadas cientos de veces y se llenen de "likes", tal como sucedió con el posteo más reciente, con el que ha recibido hasta el momento 61 mil 900 "me gusta", entre estos el de Jawy Méndez.

El like que le dio el influencer, que recientemente causó polémica en redes con una publicación en la que le pide a su expareja regresarle lo que le dio, se convirtió en tema de conversación debido a que hasta el momento no se había visto que Méndez le diera like a una publicación de la conductora, dejando ver que quizás es uno de los nuevos admiradores de Silva.

El cantante reaccionó a la publicación de la conductora. Foto: Especial

SIGUE LEYENDO:

Kristal Silva: Las 5 mejores FOTOS de la guapa conductora de VLA

Exnovio de Manelyk González envía VIDEO y pide que dejen disfrutar “la pajarita” de sus nuevas conquistas