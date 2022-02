Marisol González tiene accidente al sentarse, casi muestra de más

La conductora Marisol González tuvo un accidente en donde casi demuestra de más. A pesar de que es muy cuidadosa, sus fans lo notaron en una de sus fotos que compartió en sus redes sociales, en donde anunció su participación en un famoso canal de YouTube.

La modelo mexicana alcanzó la fama tras ganar el certamen Nuestra Belleza México 2002 y representar al país en Miss Universo 2003. Después se convirtió en conductora de Televisa Deportes y del programa 'Hoy', en donde conquistó al público mexicano al demostrar todo su talento y carisma.

Marisol González casi muestra de más

La guapa presentadora de televisión utiliza sus redes sociales como Instagram, en donde 2.2 millones de fans, para presumir a a la familia que formó con el exfutbolista Rafael Márquez Lugo y anunciar sus actividades profesionales. Fue por medio de esta plataforma que González subió unas fotografías junto a otras compañeras de profesión.

Marisol dio a conocer que participaría en el programa de YouTube Pinky Promise el cual conduce Karla Díaz, integrante de JNS. Además, no estaría sola, pues también la acompañarían Inés Sainz, conductora de TV Azteca, y Sofía Rivera Torres, que igualmente es presentadora y esposa de Eduardo Videgaray.

"Nos vemos hoy en @pinkypromisetv !!Se puso muy divertido con estas hermosuras que admiro y quiero @inessainz01 @sofiariveratorres @karladiazof. No se lo pierdan 7 pm !!!", escribió la ex reina de belleza en la descripción de su publicación que alcanzó 27 mil "me gusta".

Como era de esperarse, la originaria de Torreón, Coahuila, dio cátedra de estilo, ya que se lució con un hermoso minivestido rosa con cuadros que combinó con unas medias negras y unas botas altas del mismo color. A pesar de que tenía mucha propuesta, la prenda era demasiado corta y en una de las fotos estuvo a punto de enseñar de más al sentarse.

Marisol González estuvo a punto de enseñar de más debido a su minivestido Foto: Instagram

