Marisol González revela VERDADERA razón de su salida de 'Hoy'; ¿influyó su esposo? | VIDEO

El pasado 1 de julio, Marisol González hizo oficial su salida del programa matutino 'Hoy'. Durante la emisión, entre lágrimas y muy conmovida, dijo que extrañará mucho a sus compañeras: Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Andrea Escalona.

Cuando se dio conocer la marcha de la conductora se creó una gran cantidad de rumores y especulaciones sobre los motivos. Hoy, la propia conductora reveló la verdadera razón de su salida. Esto fue lo que dijo.

Durante una entrevista con varios medios de comunicación, la cual fue retomada por el periodista y reportero Eden Dorantes, Marisol González informó que cuando se despidió del programa de 'Las Estrellas' no explicó de manera correcta la causa, pero se debe a unos viajes que realizará con su esposo, Rafael Márquez Lugo.

" Tengo varios viajes a Torreón , de donde yo soy. Mi esposo va a hacer algunos proyectos por allá . Por eso pedí un tiempo. Creo que cuando lo traté de decir no me expliqué bien por la lloradera, pero esa es la razón ", dijo la conductora de 38 años.

La también modelo afirmó que será la próxima semana cuando se vaya con su pareja y sus dos hijas. Comentó que después de estar dos y años y medio en 'Hoy' le costó trabajo decir adiós, pero al final vale la pena, porque la familia es su pilar.

"Es muy difícil, me costó mucho, mucho altibajo, de repente me sentía muy triste y lloraba mucho. Pero vale la pena también por sacar adelante a lo más importante, que es mi pilar: mi familia. No pasa nada si de repente te das un tiempo para ellos, ellos lo necesitan", expresó.