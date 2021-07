Marisol González se despide de Hoy entre lágrimas; estas son las razones de inesperada salida

Tal y como lo había anunciado el periodista y columnista de El Heraldo de México, Alex Kaffie el pasado 18 de junio en su columna “Sin Lisonja”, Marisol Rodríguez se va del programa Hoy y esto ya lo hizo oficial propia conductora este jueves durante la emisión matutina.

Acompañada de Galilea Montijo, Andrea Escalona, Andrea Legarreta y Shanik Berman, Marisol González anunció que en los próximos días dejará el programa Hoy debido a algunos motivos personales.

Entre lágrimas y visiblemente conmovida, Marisol González confesó que las razones que la orillan a dejar la conducción del programa Hoy fue una decisión familiar.

Y es que Marisol González asegura que es momento de atender a su mamá, a su esposo y a sus hijas, en general quiere darse un espacio con su familia, después de mucho tiempo de estar trabajando.

“Me toca darme un tiempo con mi familia, aquí he formado una familia muy hermosa, siempre fue mi sueño estar en hoy...y me cuesta mucho ¿no? Porque no quiero, no quiero dejar, no sé estar sin trabajar, me voy a separar un tiempo… espero regresar” dijo Marisol González