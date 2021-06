Marisol González cambia Hoy por Venga la Alegría, ¿se va la competencia?

Vaya sorpresa la que se han llevado los fans del programa matutino Hoy, pues una de sus conductoras más queridas dejará la emisión, para ¿integrarse a la competencia? Fue gracias al columnista Alex Kaffie que se dio a conocer este tema que ha desatado muchas sospechas.

La presencia de Anette Michel en Hoy puso a temblar a sus conductoras Galilea Montijo y Andrea Legarreta pues se rumoró que una de una de ellas sería reemplazada con la ex presentadora de Master Chef México.

Sin embargo esos rumores parecen aclararse pues ya se sabe que ninguna de ellas saldrá con la llegada de Anette, pues será Marisol González quien dejará Hoy; según Kaffie fue ella misma quien presentó su renuncia por motivos personales.

Esta noticia tendría más que contenta a Montijo, con quien es sabido ha tenido una relación que no si no es mala, no es la mejor, ya que ambas tienen rivalidades en el pasado.

¿Marisol González se va a VLA?

La salida de González cayó como bomba a la productora de Hoy Andrea Doria, quien no se esperaba que la originaria de Torreón dejara el programa, y su salida está fijada a partir de julio.

Esta decisión ha desatado rumores en redes sociales donde ya se especula que podría irse a la competencia, es decir al matutino de Tv Azteca, Venga la Alegría, sin embargo nada es claro, pues no se ha pronunciado sobre su destino en la televisión mexicana.

