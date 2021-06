¡Sorprendente! La conductora se va de 'Hoy'

Por así convenir a sus intereses la conductora ha tomado la decisión de renunciar a su puesto de trabajo. Sí, Marisol González ya le notificó a sus jefes (los que tienen su oficina en el sexto piso de Televisa San Ángel) que en julio deja 'Hoy'. Desde luego ellos intentaron convencerla de continuar formando parte del matutino, sin embargo su respuesta fue "no, no y no".

¡SE VEN ESPANTOSAS!

La fotografía que anuncia los conciertos que alalimón harán Flans y Pandora está tan exageradamente retocada que las hermanas Isabel y María Teresa Lascurain (integrantes de Pandora) se ven espantosas. Urge que cambien de fotógrafo.

SU RATING ES ÍNFIMO

Los niveles de audiencia de 'Cazatesoros' siguen siendo paupérrimos. Sí, el rating del programa que conducen Facundo y la «vende patrias» Regina Murguía (cobró por promover al Partido Verde en plena veda electoral) lo más que alcanza es un punto de televisores encendidos. A continuación le comparto los ratings más recientes de 'Cazatesoros': lunes 14 (1.0), martes 15 (0.8) y miércoles 16 (0.9). Son cifras misérrimas.

RATING HISTÓRICO

La más reciente entrega de 'El Minuto Que Cambió Mi Destinó' registró un rating histórico. Sí, la entrevista que Gustavo Adolfo Infante le realizó a doña María Victoria ¡alcanzó 3.6 puntos de rating! La cifra más elevada que el programa sabatino de Imagen Televisión ha conseguido en sus cuatro años y medio de transmisiones.

SERÉ BREVE

La comedianta se ha enamorado de un médico. Iuuuuu.

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

El programa dominical de música sacra 'Música para DIOS' (Opus 94) tiene nuevo horario: 7 de la mañana.

SERÉ BREVE BIS

La noticia de que Marisol González se va de 'Hoy' ¡ha puesto feliz a su compañera!

NOTICIAS PROCEDENTES DE ESPAÑA

Paloma San Basilio y Eva Hache fueron las desenmascaradas en la reciente gala, trasmitida el miércoles, de 'Mask Singer: adivina quién canta', el exitoso programa de concursantes que emite Antena 3. La cantante y la humorista se escondían debajo de las máscaras de Ángel y Cactus, respectivamente.

