Álex Kaffie denuncia clasismo del programa 'Hoy': No podía desayunar con Galilea y Andrea | VIDEO

Álex Kaffie es uno de los periodistas de espectáculos más famosos de la televisión mexicana. Caracterizado por decir las cosas como son, el comunicador no se guardó nada en contra del matutino Hoy, pues reveló que sufrió clasismo cuando colaboraba para dicho programa de Televisa.

Durante la sección llamada 'Trapitos al Sol' del programa Sale el Sol, transmitido por la cadena Imagen Televisión, el conductor habló de la discriminación que vivió en la producción del canal Las Estrellas. ¿Qué fue lo que dijo?

"Aquí no hay clasismo": Álex Kaffie

El conductor Carlos Arenas le dijo a Álex Kaffie que nunca lo habían visto tan contento en la televisión como ahora que trabaja en Sale el Sol. Al instante, el polémico periodista afirmó que es cierto y aseguró que no lo dejaban sentarse en la misma mesa que Galilea Montijo y Andrea Legarreta.

"¿Eso te decían en serio?", preguntó Carlos Arenas. "Dinos nombre y apellido", dijo Paulina Mercado. "Pues en otro programa, en Hoy, nunca pude ir al desayunador, porque ahí nada más las ejecutivas, Galilea (Montijo) y Andrea (Legarreta). Me mandaban a la cocina económica, a la covachita. Es más rico, claro, el chicharroncito en salsa verde".

Como era de esperarse, sus declaraciones despertaron la molestia de sus otros compañeros, quienes no dudaron en externar su reclamo a la competencia. "A mí me caen re bien Galilea y Andrea, pero eso no se hace", expresó Poncho Vera.

Más polémicas en Hoy

La revelación de Álex Kaffie se suma a la reciente controversia en la que se vio envuelta el matutino Hoy, luego de que dos famosos que trabajan en el programa, Raúl 'Negro' Araiza y Lambda García fueran duramente criticados por su colaboración con el Partido Verde Ecologista de México en plena veda electoral.

Recordemos que en días previos a las elecciones 2021, ambas estrellas se colocaron en el ojo de huracán después de promover en sus redes sociales el voto a favor del Partido Verde. Fueron varios influencers los que compartieron mensajes a favor de dicho partido, asegurando que compartían varias de las propuestas que promovían.

CAR