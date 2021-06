Sebastián Rulli manda contundente mensaje a Galilea Montijo: “Defiende lo indefendible”

Sebastián Rulli se sumó a quienes lanzaron fuertes críticas a las celebridades e influencers que promovieron el voto por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) durante la veda electoral; sin embargo, Galilea Montijo externó que el actor no debería dar su opinión pues no es mexicano.

El acto de la conductora del programa matutino “Hoy” fue calificado en las redes sociales como “discriminatorio”, pues el actor originario de Argentina este nacionalizado mexicano y también salió a ejercer su derecho al voto el pasado 6 de junio.

“Yo adoro a Sebastián, es un guapo, pero es muy diferente hablar en un país que no es el tuyo, ¿no? Aunque sea mexicano. Es como si yo me voy a Argentina y me pongo a hablar de la política argentina, pues no le sé”, dijo la conductora.

Sebastián Rulli responde a Galilea Montijo

Tras las declaraciones de Galilea Montijo, el actor no dudó en responder con un contundente mensaje en el Instagram de Eden Dorantes donde fue compartida el video de la conductora.

“La respuesta habla por sí sola. El que defiende lo indefendible es porque hubiera hecho lo mismo ante un ofrecimiento igual (…) ¡Dura y triste realidad! Para que este país realmente cambie y se combata la corrupción, hay que empezar por cambiar este tipo de actitudes en cada uno de nosotros”, escribió Sebastián Rulli.

Además de comentar el video, Sebastián Rulli también compartió una fotografía en su cuenta de Instagram con un mensaje que muchos han señalado que se trata de una indirecta para Galilea Montijo.

“‘La verdad es el arma de la gente honesta. Con la mentira atacan los cobardes y con la traición los miserables’, leí esta frase y me pareció perfecta en este momento (…) Nadie es perfecto y no hay que juzgar, pero sí hay que respetar y hacer valer los derechos y reglas dentro de una sociedad. No dejes que te jueguen sucio y predica con el ejemplo”, escribió el actor.

