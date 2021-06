Marisol González está harta del desprecio de Galilea Montijo; se va de HOY

Es un hecho que Marisol González se va Hoy, pues está harta del desprecio con el que es tratada en ese programa, por lo que no soportó más y decidió separarse de uno de los programas más importantes de Televisa en cuanto a audiencia se trata.

Fue el periodista Alex Kaffie quien confirmó hace una semana que la esposa del exfutbolista Rafael Márquez, presentó su renuncia ante altos directivos de televisa, pues no soporta más los tratos de Galilea Montijo.

El especialista en espectáculos dijo que durante la semana pasada “los meros meros de la compañía hicieron el último intento de disuadirla para que se quedara”, sin tener éxito, pues González se mantienen firme en la decisión de su salida.

Kaffie indicó que el motivo es porque una de las conductoras titulares de Hoy, Andrea Legarreta y Galilea Montijo, siempre la ha tratado con “hostilidad”, por eso se “larga” y su despedida será el 9 o 16 de julio.

Se cansó de Galilea Montijo

Aunque Marisol González ha dicho que lleva una relación cordial con todos sus compañeros de Hoy, fue el propio Kaffie quien reveló que Montijo no la quería en el programa.

Fue durante el mes de enero cuando se dio a conocer la noticia sobre el regreso de Marisol González al programa Hoy, esto luego de haber dado positivo a Covid-19, cosa que no le gustó para nada a la titular del matutino.

En esa ocasión Kaffie escribió: “Querida Galilea te tengo malas noticias, a mitad de la semana ocurrirá en Hoy algo que va a desdibujarte la sonrisa, sucederá un hecho que inevitablemente va a hacer que vomites verde por el coraje, si estás parada, siéntate. ¡Marisol González se reintegra a Hoy el miércoles”.

En ese momento Montijo dijo que entre ellas no había enemistad, que lo único que pasaba es que no les tocaba interactuar mucho frente a cuadro, por lo que algunos pensaban que no se llevaban bien, sin embargo los rumores sobre los malos tratos contra la ganadora del certamen Nuestra Belleza México 2002 siguieron al grado de orillarla a salir de Hoy.

Marisol González deja Hoy. Foto: Instagram

