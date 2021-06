¡Confirmado! Marisol González se va de 'Hoy' ¡Está harta de trabajar ahí!

¡Es un hecho! Marisol González abandona el matutino de Las Estrellas. La conductora puso su renuncia a principios de mes ¡y desafortunadamente Televisa no consiguió convencerla de recular! Todavía la semana pasada los meros meros de la compañía hicieron el último intento de disuadirla para que se quedara. Y es que está harta de la «hostilidad» con la que siempre la ha tratado una de las titulares del matutino. Por eso se larga de 'Hoy'. Su despedida ocurrirá el 09 o 16 de julio.

NO QUISO PARTICIPAR EN 'MASTERCHEF CELEBRITY'

Me entero que Daniel Bisogno no aceptó ser participante de 'Máster Chef Celebridades'. El crítico de espectáculos recibió la oferta de formar parte del programa de cocina más famoso del mundo, sin embargo la exigencia de que durante ocho semanas abandonara 'Ventaneando' (tiempo que tomarán las grabaciones de «reality show») lo hicieron decir "no". La que también rechazó concursar en la primera temporada de 'MasterChef Celebrity' es Liliana Arriaga la 'Chupitos'. Me gustaría que Yadhira Carrillo estuviera entre las celebridades de 'Máster Chef Celebridades', pues la fabada española, las croquetas de jamón serrano y las albóndigas de róbalo –en sus propias palabras "comida casera y sencilla" que le lleva a la cárcel a su marido preso – le quedan deliciosas.

FELICITACIONES

La exactriz Florencia de Saracho fue madre por tercera vez el viernes pasado. Su segunda hija (de nombre María) nació, repito, el viernes en CDMX. Florencia, recordada por sus actuaciones en varias telenovelas de Televisa, se retiró de los foros de televisión para dedicarse enteramente a su matrimonio. Ella, a diferencia de Ninel Conde y Paulina Rubio, SÍ se casó con rico empresario que le da una vida de lujos y comodidades. Y es que el 'Bombón Asesino' y la 'Chica Dorada' presumieron en su momento que se casaban con ricos empresarios ¡que ya lo vio usted resultaron vividores! Bienvenida al mundo, María. Larga vida y salud perfecta te dé DIOS.

NOTICIAS PROCEDENTES DE ESPAÑA

El jueves los reyes de España le entregaron a 47 personalidades del arte y la cultura la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Entre los premiados estuvieron la cantante Martirio, la actriz Rossy de Palma y, a manera póstuma, el el cantautor Camilo Sesto.

SERÉ BREVE

La conductora debe cambiar de marca de faja, pues la que usó el viernes NO consiguió ocultar su panza pozolera.

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

El viernes concluyeron los programas especiales, de nombre 'Las 94 de Opus 94', que Opus 94 (94.5 FM) estuvo transmitiendo los recientes días con motivo de su 35 aniversario.

SERÉ BREVE BIS

La presencia anoche en 'Vecinos' del tal Paco de Miguel hizo que NO sintonizara el programa. Y es que sus chistes me parecen fuchi caca.

Por hoy es todo. Nos leemos en mi columna venidera.

Postdata. Martes, miércoles y jueves participo en 'Sale el Sol'. Cuento con el favor de su/tu sintonía.