Gallardo sube tarifas con transporte público en ruinas

En San Luis Potosí, el transporte público está en ruinas, las promesas de mejora no pasan de ser palabras vacías. Mientras el gobernador Ricardo Gallardo autorizó un nuevo aumento en las tarifas, los potosinos lidian con camiones en condiciones deplorables que ponen en riesgo su seguridad.

De acuerdo a Ciudadanos Observando, el 31% de las unidades supera los diez años de antigüedad permitidos por la Ley del Transporte.

Mientras que un diagnóstico del Centro Mario Molina, arrojó que el sistema de transporte público en SLP está reprobado, con una calificación menor a 60 sobre 100. En accesibilidad, el estado obtuvo un humillante cero, y en eficiencia, apenas alcanzó 29.95.

Eso sí, las tarifas no dejan de subir. Este mes, el aumento será superior a la inflación. Los potosinos siguen pagando caro por un servicio que no mejora, mientras el gobierno de Gallardo muestra que la movilidad simplemente no está en su agenda.

En otro tema, a propósito de San Luis Potosí, el PRI parece vivir su propio funeral político. Militantes locales acusan a su líder nacional, Alejandro Moreno, de haberlos dejado a su suerte. Mientras la dirigencia estatal batalla con la falta de recursos para pagar aguinaldos, en el CEN parecen más preocupados por manejar los 933 millones de pesos que recibirán de prerrogativas en 2025.

Sara Rocha Medina, presidenta del PRI en SLP, anunció amparos contra el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), por el retraso en la entrega de prerrogativas.

Sin embargo, al interior del partido, la crítica es dura, porque los priistas potosinos me cuentan que la dirigencia nacional exige resultados, pero no apoya cuando se necesita. “Siempre estamos a pie del cañón para trabajar y operar, pero ahora que estamos en crisis, nos dejaron morir solos”, dicen voces internas.

Parece que SLP es sólo un reflejo del hundimiento del PRI en varios estados.

Para este año, el recurso que obtendrán será aún menor, lo que obligará a recortar la nómina del partido hasta en 60 por ciento.

¿Será que el PRI en los estados camina solo hacia su extinción?

En corto.- En los pasillos de hospitales del Bienestar de Oaxaca, Campeche y Veracruz, proveedores de servicios básicos como alimentos, lavandería y limpieza acumulan meses de espera por pagos que, según contrato, debían llegar en un máximo de 20 días tras facturar. La situación ya comienza a comprometer las condiciones de atención en los hospitales, parte del equipo médico me comenta que diariamente se enfrenta retos para operar con dignidad.

¿Estarán enterados de esto los gobernadores Salomón Jara, Layda Sansores y Rocío Nahle? Las empresas siguen cumpliendo su parte, pero la paciencia no es infinita, y el sistema hospitalario en estos estados puede colapsar.

