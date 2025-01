2025 Entre la esperanza y la incertidumbre

Inició 2025 entre la esperanza de la mayoría de los mexicanos de que será un mejor tanto en lo económico como en materia de seguridad, según las encuestas. Los indicadores económicos parecen indicar lo contrario. Crecimiento económico raquítico, devaluación del peso, prevalencia de la economía informal, PEMEX quebrado, programas sociales que han ayudado a muchos a salir de la pobreza, pero cuya sostenibilidad está en duda. Avances en seguridad aún insuficientes.

En política exterior, la presidenta Claudia Sheinbaum y su gabinete tendrán un reto mayúsculo: lidiar con un Trump impredecible como en 2016, pero con más resentimientos y una versión, casi ridícula, del Destino Manifiesto, al que México se ha opuesto siempre. Rodeado de un equipo radical que difícilmente lo contendrá. Las amenazas de deportaciones masivas, construcción del muro, imposición de aranceles, declaración de los cárteles como organizaciones terroristas y la revisión/renegociación del TMEC, incrementan la incertidumbre de la frágil economía mexicana e impactarán el ambiente de inversión, ya afectado por la reforma judicial.

La presidenta tendría que reconsiderar la equivocada posición de México ante la masiva y flagrante violación de derechos humanos en Venezuela -y no lo hizo- Nicaragua y el derrumbe de la economía cubana, a la que México da respiración artificial con la contratación de médicos cubanos y el envío de petróleo, así como buscar recomponer las relaciones con Perú, Ecuador y España, dañadas innecesariamente.

Pasaron los primeros 100 días de gobierno y la reunión de embajadores y cónsules y no escuchamos cuál es el diagnóstico y la visión del gobierno mexicano sobre el cambio de era que estamos viviendo. Escasas referencias a las relaciones con EU, más allá de que nos entenderemos y no se dejará solos a los mexicanos amenazados por las políticas trumpistas. No se mencionó China ni a nuestras relaciones con otros países asiáticos, la Unión Europea, las guerras de Ucrania y Gaza. Porque las generalidades sobre el respeto a los principios constitucionales, la ética y el “humanismo mexicano”, suenan huecas en política exterior. Ni una palabra sobre el compromiso de México con el respeto a los derechos humanos y la democracia. En 2025 habrá elecciones en Alemania, Francia, Canadá, quizás España, todos socios relevantes de México.

En el ámbito multilateral se conmemorarán 80 años de una Organización de Naciones Unidas debilitada. Se prevé una difícil revisión del Acuerdo de París. Ante la creciente amenaza del cambio climático, el gobierno de EU ha anunciado su retiro de éste. Comenzarán los procesos de sucesión en la Secretaría General de la ONU y la OEA y las direcciones generales de la FAO, la OMS y la UNESCO y desconocemos la postura de México. El G-20 habrá de enfrentar una nueva era de proteccionismo comercial y mercantilismo y México habla de “Sembrando Vida”.

POR MARTHA BARCENA COQUI

@MARTHA_BARCENA

EMBAJADORA EMINENTE

EEZ