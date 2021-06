Eduardo Capetillo hizo llorar a Biby Gaytán con estas palabras

Aunque Eduardo Capetillo y Biby Gaytán se casaron hace 27 años, los detalles entre ellos y, en general, en su familia, son parte importante para mantener una relación sólida, así lo dejan ver a través de sus redes sociales.

En esta ocasión, Eduardo Capetillo y su hijo mayor Eduardo Jr. sorprendieron a la extimbiriche con la interpretaron de una canción que llevó a la también actriz de la risa a las lágrimas de la emoción.

Sí, el 11 de octubre de 2020, Biby Gaytán compartió un video en su cuenta de Instagram acompañado del siguiente mensaje: "Y es en esos momentos... cuando la vida te pone a prueba", en el que aparecen su esposo e hijo mayor cantando el tema "Más que alcanzar una estrella".

Al terminar de cantar, Eduardo Capetillo se dirigió a su hijo para recordar la última vez que compartieron un escenario juntos.

"Si tú te acuerdas la última vez que compartimos un escenario, fue en el cumpleaños de una amiga nuestra en Toluca. Esto para mí es el éxito, yo recuerdo hace muchos años a un muchachito de 12 años aprox, que apenas alcanzaba a tocar la guitarra, su bracito apenas le daba para los acordes de la guitarra y ensayó dos meses completos para subirse a cantar con su papá en el escenario", dijo Capetillo.

Agregó "vagamente recuerdo el momento porque yo estaba tan intoxicado que apenas podía hablar, me perdí ese momento, me perdí ese regalo de la vida, y hoy la vida y el universo me permite tener este momento. Te amo con todo mi corazón".

En el video se puede observar el momento en el que Biby Gaytán se limpia las lágrimas de su rostro al escuchar a su esposo, quien tuvo problemas de alcoholismo, pronunciar ese conmovedor mensaje

brc