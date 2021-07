¿Quién es Tere Salinas? La novia de Alejandro Camacho que padece una enfermedad terminal

Tere Salinas, novia del actor Alejandro Camacho, dio detalles de la enfermedad terminal que padece desde hace tiempo, pues hace un año compartió en sus redes sociales unas fotografías en las que lució con la cabeza rapada.

Durante una entrevista con varios medios de comunicación, la cual fue retomada por el programa 'De Primera Mano', Alejandro Camacho y Tere Salinas hablaron sobre dicha enfermedad. La actriz reveló que en un principio, los médicos no sabían qué tenía.

"Me desahuciaron, pero no supieron que tenía, no era ni cáncer, no era nada (de eso). Se llama Hipertrigliceridemia, un padecimiento que es crónico y hay que tomar medicamentos de por vida para que tu páncreas, hígado y vesícula estén bien, porque yo produzco los triglicéridos al mil", dijo Tere Salinas.