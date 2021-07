Rebecca Jones habla sobre su divorcio con Alejandro Camacho; ¿tienen mala relación? | VIDEO

Rebecca Jones, quien formó uno de los matrimonios más sólidos con Alejandro Camacho, pues estuvo casado con él durante 26 años, habló acerca de su divorcio y sobre la relación que tiene actualmente con su exmarido.

Este martes, durante la sección titulada 'Enfrentados' del programa matutino 'Sale el Sol', la actriz de 64 años platicó con la conductora Talina Fernández sobre varios temas de su vida, como lo importantes que fueron sus padres para ella y cómo se lleva hoy en día con el también actor Alejandro Camacho.

¿Cuál es la dinámica del espacio? Es muy simple: Talina Fernández muestra un papel con una palabra o frase y los invitados tienen que pensar en algún hecho de su vida y compartirlo con la presentadora de televisión y los televidentes.

"Mi mamá y mi papá han sido mis pilares más afortunados que he podido tener en la vida. Mi mamá murió hace apenas tres años y me afectó muchísimo. Me duele no tenerla, pero me dejó un legado de fortaleza. Mis dos papás me dejaron muy marcada", expresó Rebecca Jones al leer las palabras 'Mamá' y 'Papá'.