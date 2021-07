Aleida Núñez revela que sufrió bullying y depresión por tener "bastante sobrepeso" | VIDEO

Aleida Nuñez, quien a finales del mes pasado se vio obligada a abandonar un evento donde sería coronada como reina de la comunidad LGBT+ por la violencia y agresiones que recibió, reveló que en algún momento de su vida sufrió bullying y depresión por tener sobrepeso.

Durante una plática con varios medios de comunicación, la cual fue retomada por la revista 'TVNotas', la famosa de 40 años dio a conocer que en el pasado -sin revelar hace cuántos años- tenía unos kilos de más, razón por la que tuvo problemas de autoestima. Esto fue lo que dijo.

"En algún momento de mi vida tuve bastante sobrepeso , muchísimos kilos arriba y la verdad es que me costaba mucho trabajo conseguir tallas . Obviamente también sufrí muchísimo de autoestima, de depresión ”, dijo ante los micrófonos de los reporteros.

La también cantante y actriz de telenovelas como 'Mañana es para siempre' (2008), afirmó que tener sobrepeso es algo que afecta en demasía la vida de las personas, sobre todo porque ella fue víctima de burlas y comentarios negativos por su aspecto físico.

"En ese momento que tuve muchos kilos de más me sentí súper mal, me sentí otra persona, de verdad que te cambia la vida. La gente te ve distinto. Realmente también sufrí bullying por el sobrepeso, porque llegaba a una tienda y quería encontrar algo sexy/sensual para mi talla y no", expresó.