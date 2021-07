Aleida Núñez comparte que un exnovio la golpeó; asegura que "era un psicópata" | VIDEO

Aleida Nuñez, quien recientemente dio a conocer que hace años sufrió bullying y depresión por tener sobrepeso, compartió que fue víctima de violencia por parte de un exnovio. Afortunadamente, la actriz interpuso una denuncia a tiempo.

Durante una entrevista con el programa de espectáculos 'Ventaneando', la también cantante de 40 años contó que la experiencia fue un capítulo de su vida horrible y lamentable. Asimismo, describió a su expareja como un completo psicópata.

La actriz, cuya última telenovela en la que participó fue 'La mexicana y el güero' (2020), afirmó que presentó una denuncia formal en contra de su agresor, pues desde el primer momento en el que el sujeto la golpeó, reaccionó y pidió ayuda para apartarlo para siempre de su vida.

"Quedó a nivel denuncia porque yo no permití. La primera vez que me tocó y me dio una cachetada, en ese momento yo alcé la voz, pedí que me ayudaran y lo retiré totalmente de mi vida. Eso es lo más importante, porque si tú te quedas sola y soportando todo ese tipo de cosas es cuando crecen y pueden llegar hasta el feminicidio", expresó.