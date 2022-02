"Es una guerrera, me da envidia su espíritu": Sylvia Pasquel asegura que quiere las virtudes de su mamá

Con más de 50 años de carrera, dividiendo su tiempo en dos producciones y analizando sumarse a una película, Sylvia Pasquel no necesita dinero o propiedades de herencia, por eso lo único que espera que su mamá, la primera actriz Silvia Pinal, le herede es un poco de esa voluntad y energía con la que diario se enfrenta a la vida.

“Mi mami está bien. Es una guerrera, me da envidia su espíritu, es tan fuerte, lleno de luz, vida y energía. Ojalá haya heredado aunque sea ese cinco por ciento de espíritu maravilloso que tiene ella y ya con eso me doy por bien servida, la mejor herencia que me puede dar mi mamí es contagiarme un poco de esa alergia y entereza que tiene por vivir”, dijo Pasquel en entrevista telefónica.

La actriz ganadora de la Palma de Oro pasó unas semanas en Acapulco, tras salir del hospital por una arritmia cardiaca y contagiarse de COVID-19, y actualmente está estable a sus 91 años de edad. Por eso, es que su hija espera tener un poco de esa energía para llegar a esa edad con la misma vitalidad, el dinero no le importa.

“No me hace falta (el dinero), tengo mi patrimonio, no necesito nada de nadie. Afortunadamente me he podido labrar mi porvenir por mí misma. Lo que me importa a mí es el cariño, esas herencias no, yo no soy de ese tipo de personas”, afirmó Pasquel, quien ha participado en más 70 películas y series.