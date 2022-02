¿Sylvia Pasquel se siente excluida de la familia Guzmán?, esto explicó la hija de Silvia Pinal

Luego de que Silvia Pinal estuvo internada en el hospital por cuestiones de salud, su familia ha hecho de todo para honrarla, incluso estaría en desarrollo un documental, en el que no habría estado invitada Sylvia Pasquel, hija de la legendaria actriz.

Durante una entrevista para el programa Hoy, Pasquel fue cuestionada sobre el proyecto que estarían impulsando Alejandra y Luis Enrique Guzmán, a lo que dejó en claro que ella no tiene conocimiento al respecto.

"Es un proyecto de Alejandra y Luis Enrique, no es pregunta para mí, pero no me han convocado para ninguna reunión y para nada con relación al proyecto", señaló.

La fiesta de cumpleaños de Alejandra Guzmán. Foto: Instagram

Sin embargo, Sylvia Pasquel aclaró que la relación de la dinastía Pinal no es tan unida como se creía, ya que a la actriz no la habrían invitado a la fiesta de cumpleaños de Alejandra Guzmán.

"Pues ya con el Instagram, ya ves que ahora te pueden agregar, pues que pongan ahí mi carita. Ellos son la familia Guzmán, que como familia quieren estar con mi mamá y no tienen por qué invitarme y yo no tengo porqué sentirme sentida ofendida, son momentos como si yo también organizo mi cumpleaños y no los convoco. Hay momentos que son familiares, de familia, y que no tenemos que estar todos, y eso no quiere decir que dejemos de ser familia, ni que haya problemas en la familia", dijo.