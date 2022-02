Las FOTOS que demuestran que Viridiana, quien tuvo una trágica muerte, fue la más bella de la Dinastía Pinal

Dentro del gremio del espectáculo existen diversas personalidades que inmortalizaron su nombre gracias al éxito y talento que mostraron en la gran pantalla, y una de ellas es Silvia Pinal, quien es una de las mujeres con mayor reconocimiento en el mundo de la televisión mexicana, pues la primera actriz de cine, teatro y televisión ha logrado destacar en diversos ámbitos.

Fue gracias a su talento, simpatía y belleza que Silvia Pinal se consolidó además como una importante empresaria, política y productora mexicana.

Los hijos de Silvia Pinal

Sin embargo, el legado artístico que construyó la famosa actriz del Cine de Oro no es el único, pues también es la matriarca de una consolidada dinastía, esto derivado de sus distintos matrimonios.

Fue así que la famosa se casó en cuatro ocasiones y tuvo cuatro hijos, Sylvia Pasquel, Viridiana Alatriste, Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán.

Dinastía Pinal. Foto: Especial

Sin embargo, fue la segunda hija de Silvia Pinal, Viridiana Alatriste, quien no tendría el éxito de sus famosos hermanos, no porque no tuviera la capacidad, el talento o la belleza, sino que todo lo contrario era la más bella de las hermanas; sin embargo, murió en un trágico accidente.

Viridiana Alatriste, la más bella de la dinastía Pinal

El segundo matrimonio de Silvia Pinal marcó una importante fase en su carrera y vida privada, pues mantuvo una relación con el empresario y productor cinematográfico Gustavo Alatriste, a quien muchas veces mencionó como el “amor de su vida”.

Sin embargo, esta relación tuvo fin en 1967 tras infidelidades por parte de Alatriste así como problemas de negocios y dinero entre la pareja.

Pero no todo fue malo, pues fruto de este amor nació la también actriz Viridiana Alatriste quien nació en 1963 y estaba dotada de una belleza espectacular logró destacar en producciones tales como la película La seducción lanzada en 1980, en donde fue nominada a un Premio Ariel en 1982.

La vida de la hija de Silvia Pinal tuvo fin cuando tenía tan sólo 19 años de edad, luego de morir en un trágico accidente automovilístico al sur de la Ciudad de México en 1982.

A continuación te mostramos las fotos que demuestran que Viridiana era la más bella de la dinastía Pinal.

FAL

