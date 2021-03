Este era el verdadero sueño de Silvia Pinal antes de convertirse en actriz

Silvia Pinal es una de las mujeres con mayor reconocimiento en el mundo de la televisión mexicana, pues la primera actriz de cine, teatro y televisión ha logrado destacar en diversos ámbitos.

Fue gracias a su talento, simpatía y belleza que Silvia Pinal se consolidó además como una importante empresaria, política y productora mexicana.

Recordemos que Pinal comenzó su carrera en el teatro y para el año 1949 incursionó en el cine y televisión; desde entonces la famosa también se caracteriza por el amor a su familia.

Sin embargo, su vida y su trayecto a la fama no fue nada fácil, pues la vida de Silvia Pinal estuvo llena de complicaciones y de disgustos, empezando por su padre, quien no la reconoció de inmediato debido a que ella fue concebida fuera del matrimonio de don Moisés Pasquel, quien no quiso tener contacto con Silvia durante 11 años.

Su sueño no era ser actriz

Otra de las cosas duras en su vida es que la famosa mamá de Alejandra Guzmán, durante su juventud, no quería dedicarse a la actuación, esto a pesar de que ella siempre estuvo involucrada en el gremio de las bellas artes.

La mayor aspiración de la emblemática actriz mexicana era estudiar opera, pues ella siempre se sintió apasionada por este género de la música, y además consideraba que su voz era apta para prepararse en el camino hacia los grandes escenarios de opera.

Sin embargo, estudiar opera en México no era tan fácil, además de las críticas y prohibiciones por parte de su familia, por lo que comenzó a prepararse para entrar en el mundo del espectáculo.

Fue así que la famosa actriz que admiraba a María Félix decidió tomar clases particulares y al ver lo bien que avanzaba le recomendaron continuar su educación artística con el profesor Reyes Renata, quien más tarde se convertiría en el mentor que le dio la oportunidad de incursionar en producciones como "Las hijas del Cádiz" y "Madama Butterfly", siendo estas algunas de las primeras apariciones de la gran actriz.

fal