Silvia Pinal: El hijo poco conocido de la famosa actriz del Cine de Oro Mexicano

Durante las últimas semanas, los usuarios en redes sociales se han cuestionado más sobre la vida de diversas figuras y celebridades en México, las cuales se han convertido en las más queridas dentro del gremio artístico por su extensa trayectoria en los escenarios.

Tal como sucede con Silvia Pinal, quien es una de las mujeres con mayor reconocimiento en el mundo de la televisión mexicana, pues la primera actriz de cine, teatro y televisión ha logrado destacar en diversos ámbitos.

Fue gracias a su talento, simpatía y belleza que Silvia Pinal se consolidó además como una importante empresaria, política y productora mexicana; ha destacado por haber asumido el cargo de Senadora del Congreso de la Unión en 1998.

Sobre la carrera de Pinal

Recordemos que Pinal comenzó su carrera en el teatro y para el año 1949 incursionó en el cine y televisión; desde entonces la famosa también se caracteriza por el amor a su familia.

Sin embargo, su vida y su trayecto a la fama no fue nada fácil, pues la vida de Silvia Pinal estuvo llena de complicaciones y de disgustos, empezando por su padre, quien no la reconoció de inmediato debido a que ella fue concebida fuera del matrimonio de don Moisés Pasquel, quien no quiso tener contacto con Silvia durante 11 años.

Otra de las cosas duras en su vida es que la famosa mamá de Alejandra Guzmán, durante su juventud, no quería dedicarse a la actuación, esto a pesar de que ella siempre estuvo involucrada en el gremio de las bellas artes.

Quién es su hijo poco conocido

En cierta ocasión, Pinal conoció a un grupo de publicistas que no te invitaron a formar parte de una compañía experimental, en donde logró debutar con un papel en la obra “Los caprichos de Goya”, y el director de esta obra sería el actor y director mexicano de origen español Rafael Banquells, con quien además de iniciar una relación estrecha de amistad y laboral, derivó su romance que posteriormente se convertiría en su primer matrimonio.

Rafael Banquells fue su primer novio formal quien le duplicaba la edad; se casaron en 1947 y su padrino de bodas fue el actor y productor mexicano Mario Moreno “Cantinflas”. Posteriormente, ambos procrearon a Sylvia Pasquel, quien también ha destacado en el mundo de la actuación.

Posteriormente, la famosa decidió casarse por tercera vez con el cantante re rock y actor Enrique Guzmán, quienes se conocieron en un show televisivo conducido por Pinal; este matrimonio duró 9 años y procrearon a sus dos hijos: Alejandra Guzmán quien ha seguido el camino de la música y el músico y compositor Luis Enrique Guzmán, quien nació en 1970, dos años después que Alejandra.

FOTO: Especial

