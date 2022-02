Adamari López no bajó con dieta y ejercicio; médico la sometió a cirugía

La actriz Adamari López se ha convertido en un ejemplo para muchas mujeres quienes buscan perder peso como ella, sin embargo, ahora se dio a conocer que podría haber acudido a un médico para someterse a una cirugía que la habría ayudado a perder varias tallas.

En el 2021, la conductora de 'Hoy Día' sorprendió a sus seguidores y al público al perder más de 15 kilos de peso. Después de haber padecido cáncer, la también actriz subió algunas tallas, sin embargo, hace un par de años se sometió a un estricto régimen alimenticio y a una rutina de ejercicio intensa con la que cambió su imagen de una forma radical.

La protagonista de 'Amigas y Rivales' había subido a sus redes sociales como Facebook e Instagram la evidencia de su arduo trabajo para poder conseguir el cuerpo que buscaba, no obstante, ahora se dio a conocer que la estrella de Telemundo puedo haberse sometido a una cirugía.

Esta fue la cirugía de Adamari López para perder peso

De acuerdo al canal de YouTube, ‘Chisme No Like’, Adamari López no habría conseguido su nueva figura con dieta y ejercicio, como tanto ha defendido en los últimos meses, sino que un cirujano le habría hecho un procedimiento para reducir su estómago.

En la emisión se dijo que Abel Bello, un reconocido cirujano dominicano radicado en Miami, le habría colocado una manga gástrica por endoscopia a la conductora del matutino de Telemundo, que también se ha dicho que podría salir del programa por decisiones de la televisora.

En el video también se puede ver cómo se hace el procedimiento al que según se habría sometido la actriz de 50 años, quien saltó a la fama en México por sus telenovelas y por su matrimonio con Luis Fonsi, de quien se divorció en 2010 después de que éste la rechazara tras sufrir cáncer de seno.

