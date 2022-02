Adamari López lanza fuerte mensaje en redes: "Necesito alguien que me gobierne"

Adamari López, actriz y conductora, compartió en redes sociales un reel en donde dice que necesita alguien que la gobierne, “que me diga: tú, pa’lla no va. Igual no le voy hacer caso, pero sería lindo”.

“¡Sería lindo! ¿Quién piensa lo mismo?”, compartió la actriz con sus seguidores en Instagram. Entre las respuestas que recibió la también conductora de "Hoy Día" fue que aunque a veces es criticada y juzgada por muchos, “nunca ha dejado de sonreír y brillar por ella misma. Temeraria de fe y muy aguerrida a sus principios”.

Otras seguidoras destacaron lo bella que luce la originaria de Humacao, Puerto Rico, y hubo quienes le cuestionaron sobre el outfit que portaba : una blusa blanca y un pantalón color café claro.

Pero también hubo mensajes sobre lo que mencionaba en su grabación y hace referencia que eran indomables. La actriz, de 50 años, tiene más de 7.1 millones de seguidores en Instagram, a quienes les presumió sus mejores pasos de baile, en compañía de la también actriz y bailarina Yaritza Medina.

La ocasión que Adamari López perdió un protagónico

López comenzó su carrera como actriz en la década de los años 90 y la primera telenovela en la que participó fue “Cristina Bazán”, en Puerto Rico.

Su talento le permitió trabajar en producciones de Televisa y TV Azteca. En entrevista con Joe Bonilla, Adamari relató que participó en la audición de “Pueblo chico, infierno grande”, telenovela que protagonizó Verónica Castro.

“Hice casting con Aracely Arámbula y con Irán Castillo, dos de las figuras que ya estaban cotizando en México”, refirió. Ambas actrices eran egresadas del Centro de Educación Artística de Televisa (CEA)

Lo que supuso es que la atención sería mayor para las actrices mexicanas y no para ella, que no era conocida en el país en ese momento. Pero la puertorriqueña fue seleccionada para dar vida al personaje de Leonarda Rúan.

“A mí me dieron el papel. Yo llegué a tomar clases en el CEA, empecé las clases de capacitación para suavizar mi acento puertorriqueño y neutralizarlo. Me hicieron un cambio de imagen... Estaban empezando a hacer el trámite porque entendían que el papel era mío", relató.

Pero su felicidad por conseguir el papel fue efímera, porque al mismo tiempo era transmitida la telenovela “Señorita Tentación” en TV Azteca, situación que le generó problemas en Televisa.

Por lo que le solicitaron que se retirara del canal y le dieron el papel a Araceli Arámbula. “Aparecer en la otra cadena te convertía automáticamente en una especie de persona non grata. Esa experiencia me hizo bajar de las nubes con un solo trueno. Lloré muchísimo”, expresó.

