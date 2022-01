¿Adamari López sale de 'Hoy Día' tras ausentarse por Covid-19? Esto es lo que se sabe

Adamari López estaría enfrentándose a uno de los cambios más grandes en su carrera, pues de acuerdo a algunas fuentes, la actriz saldrá del matutino 'Hoy Día', del cual ha sido parte desde hace varios años. Esta noticia surge después de que la conductora se ausentara por enfermarse de Covid-19.

La artista de 50 años que se dio a conocer en México por telenovelas como 'Amigas y Rivales', comenzó una carrera en Estados Unidos junto a la cadena Telemundo, pues ha sido parte de varios melodramas y de su programa 'Un nuevo día', el cual cambió de nombre a penas el año pasado.

La puertorriqueña se ha ganado el cariño de la gente desde 2012, cuando salió por primera vez a cuadro en el matutino. A partir de entonces ha ganado millones de fans, quienes han sido espectadores de sus cambios tanto personales, como la separación de Toni Costa, así como su transformación, pues hay que bajó más de 15 kilos.

Adamari López fue conductora de los matutinos de Telemundo desde 2012 Foto: Instagram

Adamari López podría salir de 'Hoy Día'

De acuerdo al canal de YouTube, 'Chisme No Like', la televisora estadounidense hará algunos cambios para hacerle frente a su competencia. Uno de los más importantes ocurrirá en 'Hoy Día', pues ya no será un programa de revista que se alterna con noticias, sino que dedicara toda la emisión al acontecer nacional e internacional.

Debido a ello, Adamari López podría dejar el matutino, mientras que Nacho Lozano se mantendrá al frente de la emisión, a pesar de los rumores sobre que no lleva una buena relación con su compañera Arantxa Loizaga.

La puertorriqueña no se quedará sin proyecto, pues de acuerdo al canal de YouTube, haría su regreso a las telenovelas, esta vez como villana. La última aparición que hizo Adamari en un melodrama fue en 'La fan' de 2017, interpretando a Carmen Córdoba, por lo que sus fans están muy emocionados, sin embargo, su agencia dijo desconocer esta información.

SIGUE LEYENDO:

Adamari López da cátedra de estilo en coqueto mini vestido de mariposas

5 FOTOS de Adamari López que muestran su impactante cambio de imagen ¿cómo lo logró?