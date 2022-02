Lyn May se besaba con Vicente Fernández: "Si lo oye Cuquita me va a regañar", asegura

Lyn May fue una de las vedettes más hermosas del Cine de Ficheras y conquistó a varios hombres, incluso a sus compañeros de escena como Vicente Fernández, a quien reveló haber besado y tenido algunos encuentros íntimos, sin embargo dijo que eran jóvenes y que ahora le tiene respeto a la esposa del cantante María del Refugio Abarca, mejor conocida como Cuquita.

Tras la muerte del 'El Charro de Huentitán', el pasado 12 de diciembre del 2021, la vedette confesó que el intérprete de 'Hermoso cariño' y 'El Rey' tuvo algunos encuentros con ella y hasta una vez se peleo por su amor. La actriz y bailarina ha recordado que el patriarca de la Dinastía Fernández era "ojo alegre", es decir que le gustaba coquetear con las mujeres.

Así fue el romance de Vicente Fernández con Lyn May

En una entrevista para el programa Venga la Alegría Fin de Semana, la actriz de 69 años confesó que le gustaba darle besos al llamado 'Hijo del Pueblo'. "Besaba muy bien, como todos los mariachis como era Vicente (...) lo mandaba a que primero se lavara la cara y después ya".

Después dijo que prefería no dar tantos detalles, pues indicó que "si lo oye Cuquita me va a regañar". No obstante, durante la conversación contó algunas anécdotas junto al papá de Alejandro Fernández cuando trabajaban en el teatro Blanquita en donde tuvieron algunos encuentros íntimos.

"Éramos muy jóvenes, entonces pues en esa época, los dos trabajando en el Blanquita y los dos ahí, pues imagínate, los camerinos se prestaban para todo”, contó la vedette quien recientemente ha levantado polémica al asegurar que tuvo un romance con Vicente Fernández.

“Siempre fue enamorado Vicente, tú sabes que siempre fue ojo alegre Vicente, siempre, cuando no andaba con una, andaba con otra”, indicó la intérprete de 'Loba', quien quiere seguir en el mundo de la música y colaborar con otros cantantes como Bad Bunny, el cual dijo "no es tan guapo".

