"Yo no lo veo tan guapo": Lyn May critica a Bad Bunny | VIDEO

Durante esta semana, el famoso cantante, Bad Bunny se convirtió en tema de conversación en redes sociales ya que se realizó la venta de boletos para las presentaciones que tendrá en Monterrey, Nuevo León y en la Ciudad de México.

Como era de esperarse, lo boletos se agotaron a los pocos minutos, lo que provocó que El Conejo Malo abriera dos nuevas fechas en México; una en el Estadio BBVA de Monterrey y una más en el Estadio Azteca.

Desafortunadamente, muchos seguidores del mundo del reguetón se quedaron sin boletos para disfrutar del talento de intérprete; una de ellas fue la famosa cantante, Lyn May, quien mandó un fuerte mensaje.

Lyn May habla sobre Bad Bunny

En una entrevista difundida por Venga La Alegría Fin de Semana, la vedette y estrella del Cine de Ficheras confesó que uno de sus objetivos es colaborar con Bad Bunny en una canción; sin embargo, es consiente sobre lo complicado que resulta.

Severamente triste, la bailarina profesional contó que no alcanzó boletos para las presentaciones que tendrá Bad Bunny en México, por lo que espera poder viajar a la ciudad de Los Ángeles para observar el show.

Sin guardarse nada, Lyn May dijo no conocer el motivo por el que Bad Bunny tiene tantos seguidores, pues desde su perspectiva no es guapo como otras grandes figuras del entretenimiento.

"¿Por qué lo siguen tanto? Yo no lo veo tan guapo. Algo tiene escondido pues la gente lo busca mucho", sentenció Lyn May.

Finalmente, alejada de Bad Bunny, Lyn May reveló frente a las cámaras de televisión que trabaja en un disco que contendrá temas de José Alfredo Jiménez, considerado uno de los más grandes intérpretes mexicanos de todos los tiempos.

