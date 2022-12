Maki rompe el silencio sobre el nuevo romance de Juan Soler y Paulina Mercado: “A mí no me gusta hacer un show”

El pasado martes 6 de diciembre Juan Soler y Paulina Mercado confirmaron en plena emisión en vivo de “Sale el Sol” que están iniciando un nuevo romance y desde entonces se generó mucha expectativa por saber qué es lo que pensaba al respecto Maki Moguilevski, quien estuvo cada durante más de quince años con el actor argentino, por lo que ella misma publicó un mensaje en sus redes sociales en el que abordó el tema.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde la querida conductora de “¡Cuéntamelo Ya!” publicó un mensaje en el que dejó claro que no quiere que la prensa le siga preguntando sobre los términos de su reciente divorcio de Juan Soler y sobre todo lo relacionado con su vida sentimental pues son temas que prefiere mantener en privado, por lo que pidió que no la tachen de “payasa” si no contesta a estos cuestionamientos.

Juan Soler y Maki fueron una de las parejas más queridas de toda la farándula. Foto: Especial

“Para mí es importante decirles que mi vida no es negociable, que yo no publico mi vida, que a mí no me gusta hacer un show con mis relaciones o con mi vida, de hecho, casi nadie, solo mi círculo muy cercano, sabe cuál es mi situación sentimental y así he decidido mantenerlo por respeto a mis hijas y porque es mi línea en la que me gusta moverme”, escribió Maki, quien se separó del argentino en noviembre de 2018.

Respecto al tema en específico de la nueva relación de Juan Soler, Maki Moguilevski señaló que respeta mucho su decisión de ventilar su romance con Paulina Marcado, quien considera es la persona correcta para el padre de sus hijas.

“Aquí se cierra un tema, Juan es el papá de mis hijas, la persona con la que él esté me va a caer bien también, porque estoy segura de que elegirá a una persona correcta para compartir sus días, su vida, sus meses y no voy a volver a hablar del tema”, sentención la también actriz.

Juan Soler y Paulina Mercado confirmaron su relación en "Sale el Sol". Foto: Especial

Para finalizar, Maki Moguilevski aseguró que no pretende generar ningún tipo de escándalo por el bienestar de sus hijas y enfatizó que no está dispuesta a hablar sobre su vida sentimental y le deseó a Juan Soler que sea muy feliz en su nueva relación con su compañera de emisión en “Sale el Sol”.

“También es poner un límite y darme mi lugar y donde yo quiero transitar con mis hijas, quienes son a las únicas a las que les debo explicaciones. Ellas, por supuesto, están enteradas de todo lo que yo siento. No me voy a poner a dar entrevistas, que siga con su vida, le deseo que sea feliz, porque si él es feliz, mis hijas van a ser felices”, finalizó Maki, quien se encuentra más que contenta disfrutando de su etapa como conductora.

