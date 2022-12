Frente al mar, Mariazel se despide de Qatar con impactante foto al natural

Luego de dieciocho días realizando coberturas en la Copa del Mundo Qatar 2022, Mariazel se despidió de la justa mundialista y para ello publicó una fotografía frente al mar en la que se dejó ver completamente al natural, por lo que su postal la hizo llevarse cientos de halagos de sus fans, de sus colegas y de otras celebridades de la farándula, quienes además de cumplidos, también la llenaron de felicitaciones por su extraordinario trabajo.

El miércoles 7 de diciembre fue el último día de Mariazel en Qatar pues así lo anunció ella misma a través de sus historias de Instagram donde también dejó ver que de las últimas cosas que hizo en tierras mundialista fue acudir a un partido entre el equipo de TUDN y Telemundo, en el cual, también participaron algunas cuantas leyendas del futbol mundial, sin embargo, la integrante de “Me Caigo de Risa” abandonó el evento para visitar Katara, uno pueblo cultural ubicado en Doha que quería conocer antes de regresar a México.

Durante su breve estancia en Katara, Mariazel visitó los distintos lugares emblemáticos de dicho pueblo, además, también deleitó su paladar con los mejores platillos de la región y para finalizar se despidió de Qatar con una fotografía frente al mar en la que se dejó ver completamente al natural pues la carismática conductora no estaba usando ni una sola gota de maquillaje por lo que se pudo apreciar en todo su esplendor la belleza natural de su rostro.

Mariazel se despidió de Qatar con esta postal en la que lució su rostro al natural. Foto: IG: mariazelzel

En cuanto al outfit que Mariazel lució en esta ocasión, se trataba de una blusa sin mangas en color negro, así como un par de leggins sumamente entallados que remarcaron todas sus curvas y para complementar utilizó un par de tenis que le permitieron estar más que cómoda durante su último paseo por tierras mundialistas.

¿Por qué Mariazel no se quedó hasta el final del Mundial de Qatar 2022?

Hasta ahora, Mariazel no ha mencionado cuáles fueron los motivos por los que ya no concluyó la cobertura del Mundial de Qatar 2022, sin embargo, se ha comenzado a especular que ella habría pedido regresar pues hace unos días confesó a través de sus historias que había comenzado a experimentar “El Síndrome del Jamaicón”, por lo que se sentía más que sensible y había comenzado a extrañar mucho a su familia.

Mariazel robó suspiros desde las gradas en el Mundial de Qatar 2022. Foto: IG: mariazelzel

En aquella historia, Mariazel señaló que era muy afortunada por haber estado en la cobertura del Mundial de Qatar 2022 trabajando pues es un sueño que cualquier aficionado al futbol hubiera querido vivir, no obstante, señaló que se enfocaría en lo positivo y que se quedaría hasta el final de la justa mundialista, lo cual, evidentemente no ocurrió, por lo que esto dio pie a que se creyera que ella pidió regresar.

Mariazel también derrochó estilo en su aventura mundialista. Foto: IG: mariazelzel

Hasta donde se sabe, Mariazel todavía se encuentra en pleno viaje de regreso a México, sin embargo, se espera que una vez que toque suelo azteca se reincorpore a sus actividades de manera normal.

