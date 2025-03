Flor Rubio aseguró que Cazzu no podría llenar conciertos en México y así reaccionaron los fans

Cazzu todavía es tema en México, luego de que lanzara su más reciente canción, una cumbia villera titulada "Con otra" y que supuestamente contiene varios dardos envenenados para Ángela Aguilar o para el mismísimo Christian Nodal, padre de su hija Inti, solo que en forma de frases polémicas.

Pero parece que no todo el mundo la apoya, o al menos eso es lo que piensa Flor Rubio, periodista de espectáculos, quien en una transmisión reciente de su programa de radio, aseguró que la cantante argentina no sería capaz de llenar ningún auditorio importante en México.

Agregó que si bien Cazzu es una de las más populares estrellas de su país desde hace un par de años, en México no ha tenido el suficiente recorrido profesional como para pensar en armar un magno concierto en el Auditorio Nacional, por ejemplo, donde caben cerca de 10 mil personas.

"Cazzu es una estrella en su país, llena los lugares más importantes de su país, tiene 12 o 13 años más que Ángela, no las podemos comparar, la carrera de Ángela no está en esa posición. No está haciendo solos porque no está para eso. Cazzu es una reina, en México no"