Mariazel enciende la red en mini vestido que destaca sus curvas

Este miércoles 7 de diciembre, la guapa conductora de televisión, Mariazel se robó todas las miradas en redes sociales después de compartir varias historias en su perfil en Instagram con las que se coronó como una verdadera reina de belleza en tierras donde se celebra la Copa del Mundo Qatar 2022.

Ante sus millones de seguidores en la plataforma digital, la estrella de programas como "Me Caigo de Risa" y "TUDN" demostró que tiene una de las mejores figuras al modelar un coqueto vestido que le quedó a la perfección o al menos así se lo hicieron saber sus fieles fans.

Mariazel se luce en coqueto vestido

En este 2022, la famosa nacida en Barcelona en España se ha consagrado como una de las grandes estrellas del entretenimiento gracias a la destacada colaboración que ha tenido en un sin fin de programas y el gran trabajo que ha realizado en la cobertura en la Copa del Mundo.

Ahora, Mariazel compartió varias imágenes disfrutando de las atracciones de Qatar, sede de la Copa del Mundo, con un arriesgado vestido que robó todas las miradas. Sus fieles seguidores coincidieron en que ese tipo de looks le quedan a la perfección.

Foto: Instagram/@mariazelzel

Resulta que la modelo de 41 años demostró que tiene uno de los mejores cuerpazos en la industria del entretenimiento al vestir un coqueto minivestido que dejó al descubierto sus tonificadas piernas y espectaculares curvas. El outfit lo complementó con unos botines y unas gafas oscuras.

Como era de esperarse, la publicación que compartió la estrella de "Me Caigo de Risa" no pasó desapercibida para nadie alcanzando a los pocos minutos cientos de "me gusta" y recibiendo miles de comentarios. La mayoría de ellos destaca la excelente figura que tiene la estrella de televisión.

Foto: Instagram/@mariazelzel

Mariazel, la más bella en Qatar 2022

Hace unas semanas, Mariazel se robó todos los reflectores en la pantalla chica después de anunciar su salida del reality show "Las Estrellas Bailan en Hoy", argumentando que tenía que cumplir con un compromiso laboral con la cadena deportiva "TUDN" para cubrir la Copa del Mundo.

En su viaje por Qatar, la modelo ha deslumbrado gracias a los coquetos looks que ha modelado, algunos de ellos han llamado bastante la atención ya que han estado cerca de ser censurados debido a que deja al descubierto gran parte de sus curvas.

