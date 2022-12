Ramón el vocalista de la Original Banda El Limón cuenta cómo le pidió a la fanática que lo besó que fuera su novia

El beso más viral de estos últimos meses del 2022 es el que se dieron Ramón Maldonado y Valeria Pambi, dos entonces desconocidos que se encontraron en uno de los conciertos en Los Ángeles California, ciudad en donde ella radica, y en donde amenizó La Original Banda El Limón de donde él es vocalista.

El acto de cortejo estuvo en boca y ojos de todos, pues se colocó como un video muy visto en Internet, algunos mencionaban que se trataba de un tema de publicidad, mientras que otros se admiraron a la pareja porque dicen que es el principio de una historia de amor.

Ramón Maldonado utilizó su Instagram y TikTok para dar a conocer que no se quedó solamente con el beso de una noche y fue por la chica hasta Estados Unidos y la invitó a pasar unos días en Mazatlán, Sinaloa, lugar donde reside el músico. En videos y fotografías se ve que se han paseado por diversos lugares del paradisiaco puerto y también hay uno que demuestra la forma en la que formalizaron su noviazgo.

La pareja del momento. IG/valeria_pambi

Con una singular propuesta en el malecón, Ramón le preguntó a Valeria si quería ser su novia. El cantante contó que le preparó una sorpresa con flores y con un show de un clavadista para que todo fuera más especial y que ella terminara dando el sí en medio de algunas personas presentes.

Cabe destacar que no todos han aceptado para bien la relación de las ahora celebridades, pues hay quienes mencionan que todo ha pasado de una manera muy extraña y que no dudan en que sea falso lo que suben a sus redes sociales. Pero a ellos parece no importarles lo que digan los demás y siguen con su desarrollo romántico.

“Ustedes sigan compartiendo sus historias, para que se mueran de envidia, eso no debería afectarte, si no les gustas que nos las vean”, escribió Valeria en una de las publicaciones que subió a su cuenta oficial en Instagram con la que responde a todos los comentarios que la señalan como interesada o como una chica que oculta sus verdaderos sentimientos y que quiere fama.

Otra de las cosas que ha mencionado Valeria es que ya está en camino a Los Ángeles, California para reunirse nuevamente con su familia, pues todo parece indicar que acordaron una relación a distancia, también dejó claro que, aunque ha pasado poco ya extraña a su novio con el que pasó unos bellos días en Sinaloa.

