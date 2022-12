Vocalista de La Original Banda el Limón hace oficial su romance con una fan tras apasionado beso

La historia de amor de Ramón Maldonado, vocalista de La Original Banda el Limón, ha dado de qué hablar ya que parece sacada de ficción, pues todo comenzó como una noche de fiesta para una fan con quien protagonizó un apasionado momento durante su concierto en Estados Unidos, pero terminó en un romance que se ganó el corazón de los internautas.

Historia de amor

Todo ocurrió durante el concierto de la agrupación en Los Ángeles, California, en un club nocturno al que la joven, de nombre Valeria, acudió acompañada de sus amigos: “Fui sin esperar nada de esa noche, simplemente quería divertirme y pasarla bien”. Detalló que tuvo que salir temprano del lugar y no tuvo la oportunidad de intercambiar teléfonos con el cantante.

Ramón Maldonado inicia romance con una fan. Foto: IG @valeria_pambi

Detalló que durante la presentación el cantante no dejaba de mirarla y le enviaba besos, pero fue cuando interpretó "Que me digan loco" que finalmente se acercó a ella: "Creo que fue algo muy natural, era una canción muy bonita y honestamente se dio el momento. No pensé en absolutamente nada, sólo estaba presente disfrutando al máximo”.

Sin embargo, el romántico momento se hizo viral de inmediato en TikTok donde usuarios aseguraban que era evidente la química entre ellos, por lo que motivaron a Ramón Maldonado a buscarla en redes sociales. La joven compartió un segundo video en el que relata que el músico se puso en contacto con ella, pero dudaba de la veracidad y si debía seguir respondiendo sus mensajes.

Tras varios días platicando a la distancia, Ramón Maldonado decidió ir directamente a Los Ángeles para visitarla y como primera cita la llevó a Mazatlán. Lugar donde pasaron algunos días y tuvieron la oportunidad de conocerse mejor, por lo que las dudas de Valeria terminaron y decidió darle una oportunidad.

Crecen dudas del romance

El líder de La Original Banda el Limón compartió en redes sociales el momento en que la joven acepta ser su novia, pues le llevó un gran ramo de flores y lo hizo a la orilla del mar. Los comentarios no se hicieron esperar y aunque algunos fans los han apoyado aplaudiendo su inesperada historia, otros aún dudan que sea real.

Internautas han señalado que la química, complicidad y confianza que existe entre Ramón Maldonado y Valeria es profunda, por lo que han expresado la posibilidad de que ya se conocieran y que todo se trate de un show preparado con la intensión de atraer mayor popularidad a la agrupación.

