VIDEO: así celebró la Navidad Victoria Ruffo con lujoso árbol ¡que se mueve!

En esta fechas navideñas, muchos de los actores, actrices, cantantes y famosos en general aprovechan sus redes sociales para manifestar con un espíritu muy activo respecto a las fechas y precisamente ahora una de las artistas escénicas más queridas de México se ha pronunciado y manifestado entorno a su aprecio a la Navidad.

Se trata de Victoria Ruffo, quien es considerada una de las actrices más queridas gracias a su trabajo decenas de proyectos para la televisión y el cine, específicamente es aplaudida por su trayectoria en el melodrama y luego del éxito en “Corona de lágrimas 2”, la estrella ha aprovechado su tiempo libre en estas fechas de cierre de año para pasarla al lado de su familia.

Una navidad al lado de su familia

Fue a través de su cuenta personal de Instagram que la estrella de televisión compartió un tierno boomerang en el que aparece en compañía de su hija Victoria y al parecer el novio de ella, es decir su yerno, quienes además posan sonrientes al lado de su mascota y de fondo se escucha el éxito de Mariah Carey “All I Want For Christmas Is You”.

Sin embargo, lo que llamó la atención no fue el hecho de que Victoria estuviera al lado de su novio en casa de la famosa actriz, sino que lo que realmente ha dado de qué hablar es el árbol de la famosa actriz que también es mamá de José Eduardo Derbez.

Resulta que la exitosa artista escénica tiene en su hogar un árbol giratorio, algo que ha desatado sensación de los internautas debido a que además se trata de un modelo navideño que está adornado con decenas de luces y esferas que combinan con el resto de la decoración visible en la sala de la artista, algo que le ha valido cientos de halagos en redes sociales.

