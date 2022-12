FOTOS | Aimeé Álvarez, la fan número uno de México, impactó son sus selfies más sexys

Aimeé Álvarez es una popular influencer, modelo y creadora de contenido en la plataforma OnlyFans, recientemente la joven disfruta de una popularidad increíble en redes sociales, pues su Instagram cuenta con un aproximado de 290 mil seguidores, quienes constantemente reaccionan de manera positiva a las publicaciones de la modelo.

Hace algunos años, la modelo se vio envuelta en polémica debido a un incidente en donde estuvo involucrada la selección mexicana, sin embargo, durante la presente copa del mundo que se disputa en Qatar, Aimeé Álvarez ha demostrado su apoyo por el equipo tricolor, constantemente comentando los partidos que México disputa y realizando publicaciones en redes sociales al respecto.

Buscando interactuar de manera más directa con sus fanáticos, Aimeé Álvarez constantemente publica selfies en su cuenta oficial de Instagram, hace algunos días la joven compartió unas fotos que encendieron sus redes sociales, se puede observar a la influencer recostada en su cama, en la descripción se puede leer "Aquí unas selfies para alegrarte el día, ¿cuál es tu favorita?"

Además de publicar fotografías que rápidamente elevan la temperatura en redes sociales, Aimeé Álvarez también realizó una serie de dinámicas en donde demostraba su apoyo por la selección mexicana mientras buscaba promocionar el contenido que la joven crea en la plataforma OnlyFans.

Demostrando su apoyo por la selección mexicana en Qatar 2022, Aimeé Álvarez realizó una dinámica en sus redes sociales en donde prometió a todos sus seguidores que atinaran en el resultado del juego entre México y Arabia Saudita, una suscripción gratis por un mes a su OnlyFans.

A pesar del resultado de partido que lastimosamente dejó fuera a la selección mexicana de la copa de mundo en Qatar, la modelo de alguna forma cumplió promesa sin desaminar a sus fanáticos, pues después de la derrota de México, Aimeé Álvarez puso al 50% de descuento su OnlyFans, para que cualquiera pudiera disfrutar del contenido que crea en la plataforma.

Esta no es la primera instancia en que se relaciona a Aimeé Álvarez y la selección mexicana, pues en 2018, previo a la copa del mundo que se celebró en Russia, el equipo de México organizo una polémica fiesta que fue duramente criticada por los medios, la reunión fue tachada por sus excesos y el gran número de modelos que se encontraban presentes, una de las invitadas curiosamente fue Aimeé Álvarez.

Respecto a la copa del mundo en Qatar, la modelo de OnlyFans llegó a comentar en redes sociales que le hubiera encantado viajar al país en medio oriente para apoyar a la selección mexicana, Aimeé Álvarez incluso pidió apoyo a sus seguidores en un intento por juntar la cantidad de dinero suficiente para un boleto de avión.

"Saben que yo no me ando con juegos, lo digo muy neta. Me ayudan a comprar mi vuelo y me voy a Qatar, ustedes ayúdenme y yo me largo a apoyar a nuestra hermosa selección” comentó en sus redes sociales