Modelo de OnlyFans que puso en aprietos a jugadores del Tri apoya a México en Qatar 2022 | FOTOS

México vive un momento de vida o muerte en la Copa del Mundo Qatar 2022 y necesita vencer a Arabia Saudita y esperar una combinación de resultados en el partido de Polonia para pensar en acceder a los octavos de final. El panorama es muy complicado, pero los futbolistas y el director técnico han pedido a la afición que tengan confianza en el proyecto.

Y una de las aficionadas más polémicas del equipo mexicano es Aimée Álvarez que hace cuatro años participó en la polémica fiesta que organizaron algunos seleccionados y que se salió de control, ocasionando rumores sobre lo que pasó ese día.

Ahora, Aimee Álvarez es una estrella de OnlyFans que en ese momento sólo iba como fan, pero ahora ha encontrado una forma de hacerse más conocida y tener una fuente considerable de ingresos. La influencer está pidiendo ayuda a sus seguidores para poder ir a la Copa del Mundo y apoyar a México en su partido contra Arabia Saudita.

A través de sus historias de Instagram, Aimée Álvarez mandó un mensaje a sus seguidores, en el que pide que le ayuden a juntar dinero para ir a la Copa del Mundo y apoyar a México.

"Saben que yo no me ando con juegos, lo digo muy neta. Me ayudan a comprar mi vuelo y me voy a Qatar, ustedes ayúdenme y yo me largo a apoyar a nuestra hermosa selección”