Al estilo Nodal, Eduin Caz se tatúa el nombre de su esposa en el cuello | FOTO

Eduin Caz sorprendió a sus seguidores de las redes sociales tras mostrarles un par de tatuajes que se hizo. Ambos van dedicados a tres personas que son muy importantes en su vida: su abuelo, su esposa Daisy Anahy y uno de sus mejores amigos. El cantante se sometió a más de 25 horas en el estudio del artista que le plasmó todos los diseños en el brazo, cuello y pecho.

Fue en su cuenta de Instagram donde el vocalista y líder de Grupo Firme le presumió sus diseños a sus casi 8 millones de followers. Con una enorme sonrisa posó frente a la cámara para que no se perdiera ningún detalle. "Más de 25 horas de trabajo en mi cuerpo pero creo que era necesario hacerlo", escribió antes de describir cada uno de los dibujos y lo que significan para él.

Eduiz Caz presumió el tatuaje de su padre (Foto: IG @eduincaz)

¿Cuáles fueron los tatuajes que se hizo Eduin Caz?

Rods Jiménez fue el encargado de colocarle los dibujos y palabras que Eduin Caz le pidió. En primer lugar se colocó una imagen donde aparece a lado de su abuelo, abrazados, cantando y sosteniendo un vaso con alguna bebida: "En primera el viejo que sabe que lo amo con todo mi corazón y ahora siempre estará a mi lado", escribió el cantante.

Eduiz Caz se tatuó el nombre de su esposa Daisy Anahy en el cuello (Foto: IG @eduincaz)

El siguiente tatuaje fue un poco más al estilo de Christian Nodal, que aunque no se lo hizo en la cara, sí fue muy cerca y significativo, el nombre de su esposa y compañera de vida: "El nombre de la mujer que me ha acompañado por toda la vida y esté o no esté a mi lado siempre será parte de mi vida @anahydpg (pero ojalá estés toda la vida)". Con letras en color rojo y que se leen de arriba para abajo, aparece el nombre de Anahy en el cuello de su esposo. Hay que recordar que el intérprete de "Botella tras botella" se hizo múltiples tatuajes en honor a Belinda.

Eduin Caz llevará por siempre la frase de su amigo (Foto: IG @eduincaz)

El tercero también también tiene un amplio significado para Eduin Caz, pues se trata de una frase de un amigo al que quiere mucho y que recuerda con cariño. "Por último la frase de un gran amigo que se me adelantó en el camino que desde que lo conocí siempre para mi estuvo disponible por que para un amigo. 'Me levanto y me desocupo' siempre en en la memoria mi amigo", escribió el ídolo de las masas.

Pero esos no fueron todos los tatuajes de Eduin Caz, pues se colocó otro en el pecho y muy colorido: "El corazón con el ADN en el medio de mi pecho uniendo lo que me da de comer y la fortaleza más grande que tengo mi familia". Al final de su misiva le agradeció a Jiménez y a su hermano por haberse tomado el tiempo para hacerle todos los diseños.

SIGUE LEYENDO:

VIDEO | Issa Vegas presume, en bikini y frente al mar, que fue a su primera clase de yoga

Los 4 bikinis con los que Vanessa Guzmán muestra cada uno de sus tonificados músculos

VIDEO | Maya Nazor enamora con tremendo baile en TikTok al lado de sus hermanas, ahora son "El cartel de las Babys"