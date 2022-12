Eduin Caz se tatuó a su abuelito y esta es la imagen que llevará por siempre

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, que corresponde a la banda más famosa de México mencionó en sus redes sociales oficiales que estaba listo para que un profesional en tatuajes pintara nuevamente su cuerpo, ahora la imagen que llevará en la piel es un retrato en donde presuntamente se ven él y su abuelito abrazados.

Aunque no ha dado a conocer el resultado, fue desde la cuenta de @RodsJimenez en Instagram que se evidenció el dibujo previo, es decir el molde que hacen los tatuadores para llevarlo a la zona en donde será plasmado, en caso de Eduin Caz se revela en un video que el artista está trabajando en la parte del pecho del famoso.

El momento del tatuaje. IG/eduincaz

El grupero ya había presentado públicamente a su abuelo, fue en un programa de YouTube de Franco Escamilla al que acudió a jugar billar, el intérprete de “El amor no fue pa´ mi” y “El roto” mencionó que el nombre de su “tata” es Rafael Cazarez y puntualizó en que lo tenían que disculpar sus otros primos, pues se sabía que el favorito del señor era el artista. De acuerdo a la declaración de la celebridad el gran amor que siente por su ser querido es el motivo por el que quiso rendirle homenaje de esta forma.

Desde la historia del tatuador. IG/rodsjimenez

Cabe recordar esta noticia llega después de que Eduin Caz subió a su cuenta en Instagram una serie de historias en donde anunciaba que no se sentía nada bien y que estaba muy triste, pero no especificó cuál es la razón por la que sus ánimos no estaban como antes, además también dio a conocer que su salud estaba deteriorada y que tenía que hacer uso de algunos procedimientos para mejorar su estado y sus malestares.

Los tatuajes de Eduin Caz

Cabe recordar que cada vez que se hace un nuevo tatuaje la celebridad hace partícipes a sus seguidores, tal y como fue durante el mes de septiembre cuando Grupo Firme fue acreedor al galardón más preciado en el paseo de Las Vegas, el dibujo que se hizo fue una estrella haciendo referencia al premio, además escribió en su cuenta oficial: “Familia tenemos la estrella #111 en Las Vegas gracias a ustedes, los amamos”, dijo Caz.

Conjunto a los mencionados tatuajes, la estrella sinaloense porta una frase que hace referencia a los sentimientos que tiene por su hijo Eduin Gerardo que dice: “Te amo hasta Neptuno”, además tiene los nombres y fechas de nacimiento de sus dos pequeños (Gerardo y Geraldine), las huellas de cuando nacieron, la palabra “Familia” tal y como les dice a sus seguidores entre otros.

El abuelo de Eduin Caz junto a Daisy Anahy. IG/eduincaz

