Eduin Caz: los mensajes que sube a sus redes sociales y que están preocupando a sus seguidores

Eduin Caz se ha convertido en una de las figuras del regional mexicano más asechadas de la actualidad, o al menos los más de 7.8 millones de seguidores que tiene en Instagram ahora están alarmados porque el contenido habitual de la estrella grupera ha cambiado, pero el vocalista de Grupo Firme ya salió a decir cómo se siente.

A través de sus historias se sinceró con su “familia” tal y como les dice a sus fanáticos, les escribió que por el momento no estaba del todo bien y que por eso no daba a conocer algunos de los episodios de su día cómo lo hace normalmente y que por eso se alejó de todo lo que tuviera que ver con dar a conocer su vida personal.

Esta aclaración la llevó a cabo porque las personas empezaron a preocuparse por los eventos que están pendientes en Estados Unidos, muchos de ellos con lleno total y tienen temor a que sea cancelado después de pagar la tarifa de entrada, aunque Eduin Caz aseguró que cumplirá con toda la agenda.

“Buenos días familia. Una disculpa si no he estado haciendo publicaciones como siempre de tonterías y haciéndolos reír, pero en verdad que no la estoy pasando nada bien. Este mensaje es porque me están preguntando de las fechas que quedan en la gira. No se preocupen todos los eventos ya están totalmente llenos y como profesional ahí estaré para que se la pasen de lo mejor”, escribió el cantante y líder de Grupo Firme.