Boletos falsos, clonados y rotos: las denuncias en el concierto de Bad Bunny

Luego de una larga espera para vivir la experiencia en México del World's Hottest Tour de Bad Bunny, decenas de seguidores del cantante vivieron momentos amargos cuando se disponían a ingresar al Estadio Azteca y el personal de la entrada les indicó que sus boletos eran clonados, por lo que se les negó la entrada y en algunos casos, les rompieron las entradas, dejándolos sin posibilidad alguna de reclamar o aclarar la situación.

Horas antes de que iniciara el concierto comenzaron las quejas a través de redes sociales, donde sentimientos de frustración, coraje, desesperación y tristeza inundaron los relatos de los fans del intérprete de "Neverita", a quienes se les negó la entrada pese a tener su boleto en perfecto estado y haberlo adquirido presuntamente a través de Ticketmaster y no con revendedores.

Los afectados denunciaron que la empresa encargada de la venta de boletos para diversos eventos supuestamente vende boletos clonados, lo cual no hay forma de saberlo hasta llegar a la entrada del recinto a la hora indicada del concierto. Ya en las puertas de acceso, los encargados de revisar y escanear los boletos decidían si entraban o no, pero al notificarles que presuntamente era un boleto clonado, poco se podía hacer.

El usuario @Juan_Camposss señaló a través de un tuit que adquirió su boleto en Ticketmaster y ya en la fila, la mujer de la entrada con una actitud prepotente le dijo que su boleto era clonado, se lo arrebató y lo rompió con aparente violencia, la mala experiencia quedó grabado en un video que compartió en Twitter.

Otra usuaria advirtió que a las personas que compraron boletos en la página oficial de Ticketmaster no se les estaba dejando acceder a la sección Playa Poniente. Asimismo, los afectados compartieron videos de cómo les quitaban sus boletos una vez que supuestamente la máquina con la que los escanean les indicaba que no era válidos, lo cual causó una molestia mayor, pues pese a los gritos y peticiones de que se los devolvieran, los uniformados hacían caso omiso y tampoco había alguna persona a cargo que se hiciera responsable.

La desesperación ya había alcanzado a cientos de asistentes quienes acamparon en las inmediaciones del Estadio Azteca desde un día anterior, otros viajaban desde otro estado del país y muchos más gastaron cerca de 30 mil pesos por sus entradas, todo para no poder entrar al esperado concierto.

A algunos asistentes les quitaban sus boletos sin mayor explicación, luego los pasaban a un área de aproximadamente 40 personas en la misma situación para sacarlos del lugar. Hubo quienes se resignaron y se fueron luego de que no se les devolviera su boleto, pero algunos más intentaron ingresar a la fuerza tirando las vallas de seguridad y escalaron las rejas del Estadio Azteca para no quedarse con la frustración que no ver a su ídolo.

La Profeco va contra Ticketmaster

A través de Twitter, Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) señaló que ya se solicitó un informe a Ticketmaster sobre el problema ocurrido el viernes por la noche con los boletos de acceso al concierto de Bad Bunny en el Estadio Azteca. De este modo, pidió a los consumidores afectados que formalicen sus quejas para atenderlas en los términos de la ley al teléfono 5555 688722.

La Profeco solicitó un informe a Ticketmaster. | FOTO: Twitter @SheffieldGto

Para la personas que hayan adquirido sus entradas de forma legítima y quieran solicitar un reembolso podrán hacerlo de la siguiente forma y tomando en cuenta lo siguiente:

Ticketmaster cuenta con un registro electrónico con el que podrán verificar que no accediste al concierto.

con el que podrán verificar que no accediste al concierto. El costo tota l del boleto será reembolsado

l del boleto será reembolsado Debes procesar tu solicitud a través del correo electrónico: contactanos@ticketmaster.com.mx

