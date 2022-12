Bad Bunny en CDMX: Estadio Azteca luce vacío por miles de fans que se quedaron afuera por boletos “clonados”

El esperado día para miles de fanáticos de Bad Bunny llegó, pero el calvario que muchos vivieron para conseguir entradas a su concierto en la Ciudad de México lo vivieron al intentar entrar, pues varios reportaron que sus boletos estaban clonados y no pudieron acceder, por lo que el personal encargado de la vigilancia del Estadio Azteca cerró los accesos, dejando a miles de seguidores afuera.

Llegó la hora de que comenzara el concierto del Conejo Malo, pero el puertorriqueño no salía y es que el Estadio Azteca lucía vacío, y evidentemente no era porque no hubiera concurrencia, sino porque los asistentes no podían ingresar al recinto. Afuera del Coloso de Santa Úrsula se vive un caos, pues miles de personas esperan entrar.

Información en desarrollo…