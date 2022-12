Fans de Bad Bunny lloran y cuentan historias de horror: no las dejaron entrar al concierto, "les clonaron" sus boletos

Hoy el Estadio Azteca recibe a uno de los representantes del género urbano que ha marcado un antes y un después en el reggaetón, por el cual muchas personas han esperado por días a las afueras del recinto con la intención de encontrar un boleto para uno de los conciertos que presentara Bad Bunny en la Ciudad de México, sin imaginar que algunas personas se aprovecharían de la situación y les venderían a precios elevados boletos que terminarían siendo falsos.

Fue así que en redes sociales se terminaron haciendo virales algunas historias de fanáticas de Bad Bunny que acudieron con ilusión al Estadio Azteca con la esperanza de encontrar un boleto para ver a su reggaetonero favorito, y justo cuando pensaron que lo habían conseguido, poco les duró la felicidad, pues al momento de pasar los filtros de seguridad, sus boletos fueron identificados como clones.

Esto provocó que muchas fans del conejo malo rompieran en llanto, pues además de que fueron estafadas con miles de pesos, realmente sus sueños fueron destruidos, pues muchas ahorraron por mucho tiempo para ver al ídolo del momento y al final esa ilusión quedó lapidada por una crudas palabras: "Sus boletos son falsos, señorita".

Sin embargo, las historias que más consternación causaron en redes sociales fueron aquellas que no se remitían a revendedores sino a boletos que presuntamente habían sido adquiridos directamente en centros autorizados de Ticketmaster y que aún así no habían logrado pasar los filtros de seguridad en el concierto de Bad Bunny.

Siendo una de las historias más virales la que protagonizó una joven que justo hoy cumplió 20 años y que según su relato se formó desde la madrugada para conseguir su boleto en un centro Ticketmaster de Liverpool, lugar donde compró su ansiado ticket, el cual fue el único rechazado de entre su grupo de amigas, quienes sí lograron ver a Bad Bunny baby.

Ante esto, muchos usuarios cuestionaron la solidaridad de las amigas de la usuaria que compartió su relato, pues una verdadera amiga le habría dado su boleto, especialmente si se trataba de una fecha tan especial como su cumpleaños, cuestión que como se aprecia en el video, no ocurrió con la internauta.

También hubo otro video en el que unas jóvenes salen llorando mientras cuentan que ellas no quisieron exponerse a los revendedores por miedo a quedarse afuera del concierto de Bad Bunny, por lo cual fueron directamente con Ticketmaster, sin imaginar que esto también provocaría que se quedaran afuera del evento.

"Directamente (de Ticketmaster), no son revendedores, no nada, no fueron boletos liberados después ¡NO! Somos los primeros de la fila, no se pueden clonar o estar alguien adentro porque éramos los primeros, nos quedamos a dormir, entonces es injusto y no nos dan una solución, solamente dicen que mandemos un mensaje a Ticketmaster", dice enojada una de las chicas del clip.