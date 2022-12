La UNAM "no perrea sola" y se une al reggaetonero del momento: ofrece posgrado basado en Bad Bunny

No, no se trata de una fake news, puedes ingresar a la página oficial de posgrados de la Universidad Autónoma de México y te encontrarás con una opción muy particular, la cual se titula: "Reggaetón como resistencia al colonialismo estadounidense y masculinidad suave como capital sexual: el fenómeno Bad Bunny", misma que está dedicada al cantante puertorriqueño que está arrasando con México gracias a los conciertos que está ofreciendo en diversas partes de la república.

Así que si eres un fanático de las canciones del conejo malo, tu momento ha llegado, pues ahora podrás estudiarlo a profundidad y no solo disfrutar de sus canciones, esto sin mencionar que literalmente podrás presumir durante la fiesta que tienes un posgrado en la materia.

De acuerdo con la página oficial de la UNAM, el curso, cuya duración es del 9 al 23 de enero, tiene por objetivo explicar desde una perspectiva sociocultural e histórica el reggaetón y sus raíces para ahondar en la importancia política, cultural y de representación de la masculinidad de Bad Bunny, quien recordemos, ha roto con los estereotipos de género gracias a su pasión por la moda, la cual lo ha hecho llevar colores que tradicionalmente son asociados con lo femenino.

¿Te inscribirías a este posgrado dedicado a Bad Bunny?

Esto sin mencionar que Bad Bunny fue uno de los primeros reggaetoneros en disfrazarse de una mujer en sus videos, lo cual, si bien muchos vieron como otra forma de sexualización hacia el género femenino, otros vieron como una resignificación de los roles de género, cuestiones que bien podrían debatirse en este posgrado ofrecido por la UNAM.

De hecho, otro de los objetivos del posgrado de la UNAM inspirado en Bad Bunny es poner énfasis en el fenómeno social y cultural que trae consigo la transformación de la cultura popular en las esferas del género, la lucha contra el racismo y el clasismo, así como la emergencia de masculinidades suaves y no violentas.

La modalidad de este polémico curso es presencial y a pesar de que se espera que tenga una gran afluencia, el cupo se limita a 15 personas, las cuales tuvieron como fecha límite para inscribirse el pasado 8 de diciembre por conducto del correo electrónico proporcionado por la universidad.

Bad Bunny conquistó la UNAM

Por su parte, los fanáticos de Bad Bunny han aprovechado las redes sociales para compartir algunas de sus experiencias con los conciertos del reggaetonero, entre las cuales destacan las historias que involucran vuelos retrasados y madres que cumplieron el sueño de hijas que fallecieron antes de ver a su ídolo musical.

