“Es un sueño para mí”: joven esperó por 20 horas un vuelo de Culiacán a Monterrey para ver a Bad Bunny

¿Tú qué harías o qué has hecho con tal de ver a uno de tus artistas favoritos? Muchos han pedido dinero prestado, otros han vendido objetos valiosos y hay quienes literalmente han cruzado los montes, los ríos, los valles para encontrar a sus ídolos, pero a veces ni eso es suficiente, especialmente si confías tu viaje a una aerolínea, ya que estas pueden tener percances debido al clima, teniendo que posponer sus vuelos y por ende tus sueños, tal y como le pasó a María José, una usuaria de TikTok que usó esa red social para contar cómo esperó por 20 horas un vuelo de Culiacán a Monterrey para ver a Bad Bunny.

De acuerdo con ella, de nada le sirvió haber planeado con anticipación su vuelo y estancia en Monterrey, ya que el retraso fue un imprevisto que se dio justo el día de despegue y que la hizo perder una de las noches que tenía reservada para quedarse en el hotel donde iba a quedarse un par de noches en un lugar cercano a donde se presentaría Bad Bunny.

Pues en su natal Culiacán, Bad Bunny no abrió fechas para conciertos, lo cual la llevó a ella y a otros aficionados a comprar boletos para el lugar más cercano, es decir, Monterrey, Nuevo León, sin imaginar los retrasos que tendrían los vuelos de los días en los que se presentaría el reggaetonero, esto tomando en cuenta que ella se quiso ir con un día de anticipación, con el objetivo de descansar, lo cual evidentemente, fue tumbado debido a los retrasos de su aerolínea.

"Imagínense plebes, 10 meses esperando este momento para ver a alguien que me gusta mucho, que es un sueño para mí ir a ver a Bad Bunny y todavía no me la creía y ahorita pues parece ser que no lo voy a ver porque bueno, mi vuelo salía ayer viernes 2 de diciembre a las 5:10 de la tarde y tuvo retraso", comenzó a relatar la joven.