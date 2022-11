El regalo de Lady Di que hizo enfurecer a Carlos III

Tal como se dio a conocer en la cuarta temporada de la serie de Netflix "The Crown" hubo un momento en el matrimonio que mantuvo Lady Di con el príncipe Carlos en el que decidió darle un regalo muy original el día de su cumpleaños, sin embargo, en su momento el ahora rey de Inglaterra no lo tomó de la mejor manera y por el contrario enfureció. Esta escena se convertiría en una de las más reveladoras de la popular serie y profundizaría en la personalidad del hijo de Isabel II, quien se habría caracterizado siempre por querer ser el centro de atención en todo aquel lugar en el que se presentara.

Se trata de la escena en la que Diana de Gales decide participar en una gala "Uptown Girl", de Billy Joel, acompañada por un bailarín, en la que bailó y llegó a cantar para el príncipe Carlos, quien estaba en el palco observando el musical, tal como Lady Di lo hacía minutos antes. Este regalo sorpresa, el cual se mantuvo en absoluto secreto mientras se preparaba, no fue en absoluto del agrado del príncipe, pese a que su esposa lo había planeado con riguroso hermetismo y había realizado los ensayos en absoluto secreto.

Esta escena la podemos recordar en el penúltimo episodio de la cuarta temporada de "The Crown" (Avalancha) en donde se puede observar al príncipe Carlos, interpretado por Josh O'Connor, disfrutar de una espléndida velada espléndida en la Royal Opera House junto a Diana, a la cual asistieron otras 2 mil 500 personas. Sin embargo, de pronto la princesa desapareció para reaparecer sobre el escenario con un negligé de seda y haciendo una coreografía sorpresa a ritmo de "Uptown Girl", de Billy Joel. Lo que para Carlos al parecer fue un castigo en lugar de un regalo de esposa a esposo, ya que además es un tema cuya letra hace referencia a la diferencia de clase entre una chica de clase alta y un hombre de barrio.

Lady Di bailó en una gala "Uptown Girl" en el Royal Opera House

Al ver el capítulo de la serie, millones de espectadores creyeron que el creador de la serie, Peter Morgan, había ido bastante lejos con la representación de la princesa Diana en el Royal Opera House, no obstante, mayor fue la sorpresa para el público cuando se enteraron que ese episodio realmente había ocurrido en la vida real. Si bien, cabe aclarar que a la fecha no existe a la fecha un video de la actuación real a la que hace referencia el episodio de "The Crown".

Fotograma del momento durante la cuarta temporada de la serie "The Crown": FOTO: Netflix

El bailarín que acompañó a Diana de Gales, Wayne Sleep, llegó a declarar que la princesa era una amante de la danza y que se acercó a él por vez primera a principios de la década de 1980 para solicitarle algunas clases. Sin embargo, en una columna publicada en el diario "The Guardian", Sleep contó que en ese entonces no tenía tiempo de enseñarle, pero aceptó ayudarla para la actuación considerada de alto secreto, la cual realizó en diciembre de 1985.

Imagen de la presentación en la Royal Opera House. FOTO: Especial

"Se acercó a mí de nuevo cuando quiso actuar en la Royal Opera House, en un espectáculo privado para seguidores y amigos del Royal Ballet. Carlos iba a estar entre el público y ella quería sorprenderlo; todo era ultrasecreto", declaró Wayne Sleep, quien aseguró que el resultado final del baile coreográfico le encantó a la princesa, quien se mostró muy emocionada de que hubieran mantenido en secreto los ensayos, lejos de los paparazi y del príncipe Carlos.

La princesa de Gales quedó satisfecha y emocionada con el resultado en el escenario. FOTO: Especial

Después de ese momento Diana siguió frecuentando a Sleep, contaría después el bailarían a "The Guardian": "Ella venía a mis presentaciones en Londres y siempre aparecía en el camerino luego. Y a menudo venía a cenar a mi apartamento en el sur de Kensington. Se quitaba los zapatos y nos reíamos, hablando de esto y aquello: sus hijos, mi trabajo, nada controvertido. Yo cocinaría y ella lavaría los platos", relató. Sleep aclaró que mucho después se enteraría que las cosas iban mal en su matrimonio pero él jamás le preguntó y ella no mencionó nada acerca del tema.

SIGUE LEYENDO:

La promesa que le hicieron Harry y William a Lady Di antes de que muriera y no cumplieron

El pedido de Meghan Markle y el príncipe Harry que la reina Isabel II declinó y tomó como ‘inapropiado’

"Creo que podría ser gay": El FUERTE rechazo del rey Carlos que sufrió la princesa Diana