África Zavala conquista la red con mini vestido de flores

África Zavala conquistó a sus millones de seguidores en redes sociales al presumir un mini vestido con estampado de flores, pues la pieza dejó ver que tiene una de las siluetas más estilizadas del medio artístico. Con esta publicación, la actriz se ganó miles de "likes" y cientos de reacciones positivas por parte de sus fanáticos, quienes siempre la llenan de halagadoras palabras en los que reconocen que es una de las celebridades más bellas.

La actriz se encuentra grabando su participación en la nueva temporada de "El señor de los cielos", serie estelarizada por Rafael Amaya, por lo que ha tomado sus redes sociales como Instagram para dejar ver un poco del detrás de cámaras, como lo hizo este jueves cuando publicó un video en el que se lució desde su camerino mostrando un poco del vestuario que su personaje usará durante el exitoso melodrama de Telemundo.

África Zavala conquista con mini vestido

Con los hashtags #esdlc8 y #Mecha, África enseña que al igual que ella su personaje usará atuendos reveladores como son los mini vestidos, piezas que ya se han vuelto una de las favoritas de la protagonista de telenovelas, quien constantemente da cátedra de estilo en este tipo de prendas de ropa, con las que modela su figura y muestra sus estilizadas piernas, ganándose cientos de comentarios con piropos y palabras en los que reconocen su belleza.

Esta vez, Áfri, como le dicen sus fanáticos de cariño, mostró un vestido corto en color amarillo con estampado de florecitas, la prenda también era llamativa debido a su escote pronunciado que estaba adornado con una cinta para ajustarlo. A pesar de ser una pieza muy sencilla, la actriz mostró su curvilínea y estilizada figura, así que una vez más dejó claro por qué se ha convertido en un ícono de la moda para las mujeres mayores de 30 años.

El video en el que aparece sentada en una silla y frente al espejo, lo musicalizó con el tema "Viaje" de Farruko y le colocó un título que decía "Los amo Afrifans", por lo que este es un clip para sus admiradores, quienes reaccionaron de manera positiva a su publicación, ya que se encuentran comentarios como "Wow no puedo decir más que lo bella que eres", "Muy Guapa", "Te ves divina mi reina", "Y nosotros te amamos a ti" y "Hermosa".

La actriz es una de las más bellas IG @afri_zavala

"El Señor de los Cielos 8" se suma a la serie de proyectos que han llevado a África Zavala al estrellato y a convertirse en una de las favoritas del público como por ejemplo "Peregrina", su primer protagónico, así como "La malquerida", "Amores con trampa", "La jefa del campeón" y "Atrapada", así como "Vencer el pasado" y recientemente "Corona de lágrimas 2", en donde compartió créditos con Victoria Ruffo.

Con su carisma, talento y belleza, la actriz, de 37 años, ha sabido ganarse el cariño del público, no obstante, es en plataformas digitales donde se ha comenzado a colocar como todo una fashinista, pues es en sus redes donde presume sus mejores looks y su envidiable silueta, sobre todo después de convertirse en mamá del pequeño León, fruto de su relación con León Peraza Napolitano.

