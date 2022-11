"Canelo" Álvarez presume que es "puro amor" con tierno mensaje y lo tunden en redes

Saúl "Canelo" Álvarez, campeón mundial súper mediano y mejor boxeador libra por libra, amenazó al argentino Lionel Messi en su cuenta oficial de Twitter asegurando que más vale que “le pida a Dios que no” se lo “encuentre” después de que se hiciera viral un vídeo en el que el astro argentino, celebrando la victoria frente a México (2-0) en Qatar 2022, desplazara con el pie la camiseta de la Tri, que intercambió al finalizar el mismo. Ahora, el pugilista se volvió viral por “presumir” que él sí es una buena persona.

El boxeador consideró que Messi cometió una falta de respeto. Foto: Especial.

“¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? Que le pida a Dios que no me lo encuentre", escribió en sus dos primeros tuits en su cuenta oficial. “Así como respeto a Argentina, tiene que respetar a México. No hablo del país (Argentina), hablo de Messi por la ma**da que hizo. La afición es una cosa, nosotros como ejemplo otra… no sea tanto!!”, continuó.

¿Busca redimirse?

Ayer por la tarde, el boxeador compartió una captura de pantalla de una publicación en la que se le agradecía haber ayudado a una pequeña y él escribió “Puro amor”. Muchos lo volvieron a criticar, por asegurar que presumía de su altruismo o que quería “limpiar” su imagen. Lo cierto es que Álvarez es conocido también por ayudar constantemente a personas con dificultades económicas.

Se peleó con los defensores de Messi

El boxeador incluso tuvo palabras para jugadores como el Kun Agüero y Miguel Layún, quienes en sus cuentas opinaron que era algo común en el vestuario y que no se veo que Leo tenga intención alguna de faltarle el respeto a los aficionados mexicanos. Además, el jugador nacional Andrés Guardado opinó lo mismo y dijo que “eran tonterías.

Pese a que este debate lleva varios días, parece que está lejos de terminar, pues las partes involucradas siguen hablando del tema que para muchos se exageró.

SIGUE LEYENDO...

Gastan millonada por palco VIP en estadio de Qatar y terminan viendo el partido por TV

"México debe ser uno de los países con menor IQ del mundo", asegura Adrián Marcelo tras reclamo del "Canelo" a Messi

Con información de EFE