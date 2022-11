Saúl “Canelo” Álvarez: ¿qué es lo que espera el boxeador de Messi para terminar el pleitazo?

El pleito que comenzó Saúl “Canelo” Álvarez en redes sociales contra Messi por supuestamente patear la playera de la Selección Nacional sigue dando de qué hablar, aunque algunas figuras del futbol, comentaristas y conductores han tratado de disuadir al boxeador de terminar con el conflicto él insiste en que hará lo que sea por “defender” a la patria.

Todo comenzó el pasado fin de semana cuando el campeón mexicano compartió furioso un mensaje en su cuenta de Twitter con el que lanza una advertencia al astro argentino, esto luego de que se hiciera viral un video en que se ve como habría pateado la playera tricolor que estaba tirada en el piso de los vestidores: “¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? Que le pida a Dios que no me lo encuentre”.

En entrevista para “¡Qué importa!”, el pugilista tapatío fue cuestionado sobre las críticas que ha recibido en las que algunos lo tacharon de “exagerar”: “El contexto es que a los aficionados sabes que no puedes controlarlos, pueden hacer lo que quieran, tirar la bandera, tirar una playera o lo que sea, eso no lo podemos controlar, pero yo, Saúl Álvarez, que representa a una nación, agarrar una playera o una bandera y pisotearla, pues estamos dando un ejemplo muy feo. Desde que está la playera en el suelo es una falta de respeto”.

Sobre lo que espera de “La Pulga” o la Albiceleste para poner fin al conflicto puntualizó en que no desea nada, pues dijo estar dispuesto a todo para “defender” a la patria: “No, no pasa nada. No tengo necesidad de que lo diga, no espero eso ni lo voy a esperar. Lo que dije, esa es la persona que yo soy, no ando con rodeos, siempre voy a defender mi patria. Me vale mad** si Messi dice una cosa u otra, mi patria es lo más bonito que tengo”.

"Canelo" Álvarez también reveló si de encontrarse al futbolista argentino cumpliría la amenaza que hizo en redes sociales de enfrentarlo: “Nada más le diría lo que es: ’La cag****, cab***, y asúmelo, pide una disculpa, punto. Y si no pues le pongo una cachetada y ya”.

Famosos defienden a Messi

Tras el polémico mensaje de Saúl “Canelo” Álvarez otros famosos, tanto argentinos como mexicanos, no dudaron en defender al futbolista. Entre ellos se encuentra el también boxeador Ezequiel Matthysse, de 24 años, quien lo desafío a una pelea de 12 rounds en Las Vegas.

“¡Qué onda Canelo, Canelón! ¿Qué onda con Messi? Mira que el que se mete con Messi saltamos todos los argentinos. Ojo, perro. Si alguna salta, va a saltar mi bandeja, guarda, guacho, eh. Con Messi, no. Todo bien con el saludo que me mandaste una vuelta, pero con Messi, no”, dijo el llamado “Niño terrible” en un video compartido en su cuenta de Instagram.

El periodista deportivo David Failtelson se sumó a las críticas contra “Canelo��, aunque el boxeador no dudó en responderle con un nuevo mensaje que desató aún más su molestia: “Sí, y nosotros le pedimos a Dios que no nos los vuelva a poner enfrente en una cancha de futbol. ¿Ahora te sientes el defensor de la patria? No te queda, ‘Canelo’, el traje de payaso. Eres un boxeador serio, sigue así”.

