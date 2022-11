Desde el desierto, Antonela Roccuzzo presume su belleza en medio de la polémica de Lionel Messi

La polémica que gira en torno a Saúl "Canelo" Álvarez y a Lionel Messi no deja de dar de qué hablar tras los dimes y diretes del boxeador luego que el futbolista aparentemente pateó la playera de la Selección Mexicana; aunque mucho se ha dicho sobre el tema y el argentino no se ha posicionado al respecto, ahora fue su esposa la que se sumó al conflicto y el Internet no tardó en responder. Y es que la mañana de este lunes Antonela Roccuzzo publicó una sesión de fotos modelando desde el desierto y en familia sin inmutarse de las críticas contra su marido.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Antonela Roccuzzo presumió su belleza y estilo con el que está conquistando Qatar, país al que viajó para apoyar a su amado, Lionel Messi, quien es la gran estrella de la Selección Argentina, misma que puso en jaque a México en el partido del pasado sábado y de donde se desató la polémica con la que incluso el "Canelo" Álvarez amenazó al futbolista. En medio del conflicto, la también argentina aseguró que los últimos días están llenos de "atardeceres mágicos".

Esta es la imagen con la que la esposa de Messi conquistó la red. (Foto: IG @antonelaroccuzzo)

De espaldas, con un look que burla las estrictas normas de vestimenta de las mujeres y disfrutando de un atardecer con cielos despejados desde el desierto de Doha, la famosa de 34 años demostró lo que te advertimos semanas antes del inicio del mundial, pues con su estilo y al ser considerada un ícono de la moda se robó todas las miradas. Para su impactante atuendo vistió un minishort con corte culotte en color caqui y un top negro sin mangas, dos prendas con las que acaparó todos los reflectores.

Hasta el momento no se sabe si con esta sesión de fotos para presumir su belleza fue una "respuesta" hacia la polémica que rodea a su marido; sin embargo, una cosas quedó clara y es que los hechos no han afectado a la familia, pues en las imágenes del desierto también aparecen los tres hijos de la pareja, Thiago, Mateo y Ciro, quienes no dudaron en posar abrazados y muy sonrientes.

La publicación rápidamente acumuló más de un millón de me gustas y miles de comentarios en los que confirman lo hermosa que es Antonela Roccuzzo y sus hijos; aunque sus fans no hicieron comentarios sobre el escándalo del futbolista por patear la playera de la Selección Mexicana, sí llamó la atención que muchos se preguntan dónde está Lionel Messi, quien probablemente está entrenando para lo que resta del Mundial en Qatar.

Los hijos de Messi también están en Qatar. (Foto: IG @antonelaroccuzzo)

¿Qué pasó entre Messi y el Canelo?

Esta semana se hizo viral un video en redes sociales en el que se ve a la Selección Argentina en los vestidores tras su triunfo en el partido contra México; en un momento se observa la playera mexicana tirada en el piso y de un momento a otro Lionel Messi aparentemente la patea, un momento que ha despertado la molestia entre la afición y principalmente de Saúl "Canelo" Álvarez, quien no dudó en posicionarse en Twitter.

“Que le pida a Dios que no me lo encuentre!!” fue la amenaza que lanzó el mexicano contra el futbolista argentino, misma que más tarde reiteró afirmando que no espera una disculpa por parte del astro y que "me vale madres si Messi dice que no fue una falta de respeto". Por supuesto, así como hay quienes critican al esposo de Antonela Roccuzzo, hay otros que han salido en su defensa como es el caso de Kun Agüero.

“Había un grupo de amigos que tengo que tenían ganas de ir a verlo en una pelea y con esto, yo creo que con esto ya directamente todo Argentina… “Canelo”, directamente, no, no sé, no debes pisar Argentina porque con esto te ganaste el odio total justo con Messi, es como decir algo también en contra de Maradona, claramente jugaste con fuego, así que lo siento, te seguía en Instagram y te dejé de seguir, me caías bien, hoy no me caes bien”, le dijo Kun Agüero.

