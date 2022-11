VIDEO | Facundo defiende a Messi y le manda recadito a Saúl Álvarez: “¿Hay alguien ofendido además del Canelo?”

Para algunos, Lionel Messi ofendió a México al haber pateado la playera de la selección, luego del triunfo de Argentina frente a la combinado azteca. Otros, en cambio, han salido en defensa del astro sudamericano, apuntando que aquel gesto fue un accidente al quitarse su botín. Una de estas personas que se han puesto como escuderos del delantero del PSG es Facundo, el controvertido conductor de la televisión mexicana.

Por medio de una de sus historias en Instagram, el comediante inició su comentario cuestionando sarcásticamente si había alguna persona que crea que el 10 de la albiceleste haya hecho la patada de forma intencional. “¿Hay alguien que siga pensando que Messi cometió un error con la playera o la bandera o algún símbolo mexicano?”, anotó.

“¿De verdad hay alguien que cree que lo hizo por irrespetuoso o culero o algo? Sin duda se ve que no se da cuenta de lo que está pasando. Está todo en el suelo. ¿Por qué haría eso y luego subirían el video?”, expresó el actor de 44 años.

Después, el también productor llamó a los críticos del multicampeón del balompié que dejen de llorar por el resultado, señalando que los dirigidos de Gerardo Martino no opusieron resistencia ante los embates del conjunto de Lionel Scaloni. “No sean Yolandas, güey. Nos ganaron bien. Somos malísimos. Nuestro equipo no es bueno y el de ellos sí. Es un ídolo, no tiene por qué andar haciendo esas cosas”, apuntó.

Por último, le mandó un recadito a Saúl Álvares, quien ha encabezado los ataques contra la estrella argentina y se ha peleado, como defendiendo uno de sus cinturones de campeón, con propios y extraños en redes sociales. “¿Hay alguién que esté ofendido además del Canelo Álvarez? ¡Ay, pobre país!”, finalizó el actor.

El comediante le mandó un recadito a Saúl Álvares, quien ha encabezado los ataques contra la estrella argentina (Foto: Mexsports)

